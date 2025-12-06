F1 GP Abu Dhabi | La clasificación en directo con Fernando Alonso y Carlos Sainz del Gran Premio de Fórmula 1 en Yas Marina

El Gran Premio de Abu Dhabi decide al campeón de la Fórmula 1 este fin de semana y arranca la acción con la clasificación que decidirá los puestos clave de cara a la carrera del domingo

Tras los libres se ha visto al líder del mundial como el más fuerte de los tres , aunque en los últimos se ha colado George Russell en la disputa, generando aún más tensiones.

Luego está el factor Verstappen , que puede hacer que casi cualquier circuito sea suyo y con ese punto de magia terminar en la pole. Por lo pronto eso sí, está más contemplativo en Yas Marina.

Los McLaren ya han confirmado que podría haber órdenes de equipos si fuera necesario , por lo que Oscar Piastri se la juega y mucho en esta qualy, en la que se puede dejar buena parte de sus opciones de ser campeón.

El Gran Premio de Abu Dhabi decide el mundial de Fórmula 1 este domingo, pero antes es el momento de conocer el orden de salida en la vibrante clasificación, más importante que nunca. Lando Norris aventaja a Max Verstappen en 12 puntos y en 18 a su compañero Oscar Piastri, por lo que le sirve con ser 4º para independientemente de lo que pase, alzarse con la corona. No obstante, la realidad es que la igualdad es máxima y hemos visto demasiadas cosas estos meses como para dar nada por hecho. El británico es muy favorito, pero eso no quita que tengan sus opciones ambos rivales.

Por lo pronto la clasificación disipará dudas, pues en los libres se ha visto a un Norris muy fuerte, pero cuando de verdad se la juega es a partir de este momento, donde el más mínimo error le puede complicar y mucho la vida el domingo. Por eso mismo todo puede pasar y es necesario un buen puesto que aleje lo máximo posible los problemas en la salida, el probablemente momento más tenso de todo el fin de semana en Abu Dhabi y donde ya no habrá vuelta atrás para ninguno de los contendientes.