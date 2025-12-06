McLaren niega el cerrojazo entre Norris y Piastri

Durante días se ha especulado que McLaren iba a cerrar todo el caudal de información entre Lando Norris y Oscar Piastri este fin de semana en Abu Dhabi, sin embargo, los de Woking han negado por completo que lo vayan a llevar a cabo

El mundial de Fórmula 1 se decide este fin de semana en Abu Dhabi. Lando Norris, Oscar Piastri y Max Verstappen se la juegan con una igualdad palmaria y total que va a hacer que se decida todo en el final de un calendario larguísimo de 24 carreras que se decidirá en los últimos kilómetros. Pese a esto, los papaya lo tienen mucho mejor, pues Norris tiene 12 puntos sobre el neerlandés y 18 sobre el australiano. Y es precisamente esto último lo que llena la atención, pues ambos compañeros de equipo están en la pelea, lo que hacía pensar en que ambos iban a tener cerrado el caudal de información, con nada de trasvase entre las dos partes del garaje, sin embargo, McLaren lo ha negado categóricamente.

Desde diferentes medios se difundió este viernes que McLaren iba a hacer un ‘blackout’ entre ambas partes del equipo, por lo que Norris y Piastri este fin de semana no iban a compartir información, telemetrías y demás datos. Sin embargo, tan pronto como salió a la luz, se negó desde el equipo, pues todo se va a desarrollar con total normalidad, mantiene lo mismo que el resto de los grandes premios de este 2025 en el que las cosas no siempre han ido bien, pero si que les ha permitido llegar con ventaja a Abu Dhabi.

Ahora sí, órdenes de equipo

Durante todo el curso los de Woking han seguido la máxima de que la igualdad se iba a mantener también en el trato a sus pilotos, permitiéndoles pelear en igual de condiciones, sin embargo, este fin de semana Zak Brown ha confesado que puede que por primera vez si que lleven a cabo órdenes de equipo si se da el caso: “Mientras los dos pilotos tengan opciones de ganar el Mundial, haremos lo de siempre y son libres para pilotar. Pero seremos prácticos y realistas mientras avanza el fin de semana y se desarrolla la carrera, si está claro que uno tiene bastantes más opciones que el otro, como equipo queremos ganar el Mundial de pilotos y tendremos que hacer lo que sea más beneficioso”.

Brown ha dejado claro que esto “no es un giro de 180 grados”, si no que solo van a hacer lo lógico para ser campeones: “Haremos las cosas con sentido común, no vamos a desperdiciar un Mundial de pilotos por acabar sextos y séptimos, o terceros y cuartos, o quintos y sextos, si uno de nuestros pilotos tiene la oportunidad”.