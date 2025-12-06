Alavés - Real Sociedad: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 15 de LaLiga

El Alavés busca una victoria tras tres partidos perdidos ante una Real Sociedad que quiere confirmar su buena racha

El segundo partido del sábado, es el Deportivo Alavés ante la Real Sociedad, en el estadio de Mendizorroza.

El Alavés llega a este encuentro como decimocuarto en la tabla, con 15 puntos en su haber. En la última jornada, el equipo dirigido por Cacho Coudet cayó frente al Barcelona por 3-1, en un partido marcado por otra gran exhibición del conjunto culé.

El cuadro babazorro necesita una victoria para revertir la mala dinámica de las últimas jornadas, ya que acumula tres partidos consecutivos sin ganar. En Mendizorroza, su fortín, ha sumado 11 puntos de los siete encuentros disputados como local.

En el lado opuesto, la Real Sociedad atraviesa un momento completamente distinto. Tras un inicio de temporada complicado, los donostiarras han sumado 10 de los últimos 15 puntos en los últimos cinco encuentros, una recuperación que pocos podían prever después de sus primeros partidos de competición.

Los de Sergio Francisco se sitúan décimos con 16 puntos. Aunque fuera de Anoeta les cuesta sumar victorias -solo 6 puntos en siete salidas-, se apoyan en la estadística histórica frente al Alavés: 26 victorias, 10 empates y 15 derrotas.

Alavés No Iniciado - R. Sociedad

Deportivo Alavés - Real Sociedad: fecha y horario del partido de la jornada 15 de LaLiga 25/26

El partido entre el Deportivo Alavés y la Real Sociedad, tendrá lugar este sábado 6 de diciembre de 2025, a las 16:15 horas, en el estadio de Mendizorroza.

Deportivo Alavés - Real Sociedad: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la decimoquinta jornada de la máxima categoría del fútbol español será retransmitido en directo de manera gratuita por DAZN y por la televisión de pago, en concreto por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 54, por el canal M+ LaLiga, sintonizable en el dial 57 y por el canal M+ LaLiga HDR, sintonizable en el dial 440 a través de la propia plataforma de Movistar+; tanto en su versión web como en su aplicación para móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este dial, como son los casos de Orange TV (dial 110, 111 y 112) o LaLiga TV Bar.

Deportivo Alavés - Real Sociedad: ¿Cómo seguir en directo online?

Para saber todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro de este sábado entre el Deportivo Alavés y el Real Sociedad, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través de www.estadiodeportivo.com. Al termino del encuentro, ED publicará un resumen de este duelo de la decimoquinta jornada de LaLiga y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Eduardo Coudet, de Sergio Francisco y del resto de protagonistas.