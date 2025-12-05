Sergio Francisco: "Se habla de Barrenetxea y Kubo, pero voy a meter a Zakharyan, Gonçalo y Sadiq"

Sergio Francisco añade más opciones a la delantera de la Real Sociedad, dónde Barrenetxea cobra protagonismo frente a un Kubo apático. El vasco le come la tostada al japonés que sigue muy lejos de su mejor versión

La Real Sociedad, tras la derrota ante el Villarreal en LaLiga, regresa a la competición liguera con el objetivo de recuperar la senda de la victoria. Las bajas condicionan al equipo de Sergio Francisco que rebusca entre la plantilla para reponerse de una enfermería que condiciona el once. Barrenetxea apuntaba a ser un fijo tras estar tocado con una varita este curso, mientras que Kubo, con un rendimiento bajo, sigue generando dudas.

A la pregunta sobre si alineará a Barrenetxea y a Kubo, Sergio Francisco llevó la cuestión más allá e introdujo nuevos nombres en la quiniela por un puesto en el ataque. "Se habla de 'Barrene' y Take, pero voy a meter a Zakharyan, Gonçalo y Sadiq. Son jugadores que se están repartiendo minutos, da la sensación de que no hay mucha diferencia entre unos y otros, así que cualquier elección que hagamos para mañana podemos estar tranquilos. ¿Volver a poner a Barrenetxea titular y no sólo utilizarle de revulsivo? Como dices, están las dos posibilidades. Empezó la liga haciendo 90 minutos de mucho nivel, pero desde la lesión que tuvo está teniendo una participación diferencia, para mañana y es lo que tenemos que elegir", dictamina Sergio Francisco.

Pacheco, ex jugador de la Real Sociedad, titular en el Alavés

"Me alegro mucho por él, está teniendo participación, es el pensamiento que teníamos todos cuando tomamos la decisión. Me alegro que se haya afianzado, que esté acumulando minutos, que era le objetivo, espero que mañana le salgan bien las cosas, pero no el resultado del partido".

Los problemas de la Real Sociedad en las primeras partes y la solvencia en las segundas

"Nos tenemos que sentir cómodos por delante en el marcador, antes en el 0-0 también. Creo que el equipo a nivel mental es fuerte, nos hemos llevado muchos golpes de ponernos por detrás en el marcador y las respuestas han sido siempre positivas, pero tenemos que intentar más puertas a cero, primero, que los rivales no sientan que pueden adelantarse siempre en el marcador. Buscamos el equilibrio, me gustaría repetir porterías a cero, no tengáis ninguna duda, pero la realidad es que nosotros como equipo tenemos la sensación de que tenemos que cuidar mucho el balón parado, que nos está penalizando, las transiciones, en las que creo estamos más ajustados y creo que no nos generan tantas ocasiones de gol en contra para el número de goles que estamos encajando".