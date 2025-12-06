Europeo de natación piscina corta | Horarios de la quinta jornada, hoy 6 de diciembre, en el Europeo 2025 de Lublin

Cuatro finalistas españoles, con dos opciones de medalla reales, afrontan este sábado una gran jornada en el Europeo de natación 2025 de Lublin

Tras el segundo oro para España logrado este viernes por Carles Coll llega una jornada del sábado que también puede ser gloriosa para la natación española en los Europeos de piscina corta de Lublin (Polonia).

Hugo González parte con el mejor tiempo en la final de 200 estilos, Luca Hoek y Sergio de Celis también están entre los mejores tiempos en los 100 libre, mientras que Emma Carrasco tratará de dar la sorpresa en la final de los 200 estilos femeninos.

Pero es que además se juegan su pase a las finales, entre otros, de nuevo Carles Coll en los 50 braza, donde también está uno de los recientes triunfadores del Nacional, el recordman nacional Eudald Tarrats; Carmen Weiler volverá a pelear por una nueva final, tras un oro en 200 espalda y un quinto puesto en los 100; María de Valdés, 5ª en 800, buscará una mejor posición en los 1.500, una distancia que se adapta más a sus posibilidades...

Horarios y participación española en el Europeo de natación el sábado 6 de diciembre

Sesión de mañana (Comienza a las 10:00 horas)

10:00 Series de 50 espalda f (Carmen Weiler)

10:11 50 espalda m (Iván Martínez)

10:24 50 braza f

10:37 50 braza m (Carles Coll y Eudald Tarrats)

10:53 50 libre f (María Daza)

11:06 50 libre m (Sergio de Celis, Luca Hoek y Miguel Pérez-Godoy)

11:23 200 mariposa f (Laura Cabanes)

11:31 200 mariposa m (Isak Fernández, Arbidel González y Miguel Pérez-Godoy)

11:47 1500 libre f (Ángela Martínez y María de Valdés)

Sesión de tarde (Comienza a las 19:00 horas)

19:00 SF 50 libre f

19:07 SF 50 libre m (*Sergio de Celis, *Luca Hoek y *Miguel Pérez-Godoy)

19:14 F 200 estilos f (Emma Carrasco)

19:21 F 200 estilos m (Hugo González)

19:28 F 800 libre m

19:41 SF 200 mariposa f (*Laura Cabanes)

19:51 SF 200 mariposa m (*Isak Fernández, *Arbidel González y *Miguel Pérez-Godoy)

20:06 SF 50 espalda f (*Carmen Weiler y *Estella Tonrath)

20:13 SF 50 espalda m (*Iván Martínez)

20:20 SF 50 braza f

20:27 SF 50 braza m (*Carles Coll y *Eudald Tarrats)

20:44 F 100 libre f

20:50 F 100 libre m (Luca Hoek y Sergio de Celis)

* En el caso de que se clasifiquen para las semifinales de la tarde

Dónde ver por TV en España el Europeo 2025 de piscina corta de Lublin

El Campeonato de Europa de natación en piscina corta, que acoge la ciudad polaca de Lublin, se podrá ver en abierto en España, ya que RTVE tiene los derechos y retransmitirá tanto la jornada de mañana como la de tarde a través de Teledeporte o por su plataforma RTVE Play.

