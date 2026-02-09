Las Vegas dará la alternativa al español Hecher Sosa en su próximo UFC Fight Night

'El Guerrero Guanche' debuta a mediados de marzo en la UFC en un evento que tendrá en la pelea principal a Josh Emmet, el último luchador que aguantó cinco asaltos a Ilia Topuria

El APEX de las Vegas abrió este pasado fin de semana sus eventos en 2026 con el primer UFC Fight Night del año, que deparó un espectacular combate final en el que el norteamericano Miguel Bautista finalizó al brasileño Vinicius Oliveira con un mataleón.

Tras una semana de parón, los Fight Night volverán en Houston en dos semanas con un evento que tendrán como combate estelar al número 3 del peso medio, Sean Strickland, ante un Anthony Hernández que actualmente es cuarto. Un duelo del que puede salir un rival para Chimaev.

La UFC no regresará a Las Vegas hasta el 15 de marzo y lo hará con un evento que estará liderado por el último luchador que aguantó a Ilia Topuria cinco asaltos, el norteamericano Josh Bennet, donde se enfrentará ante uno de los luchadores emergentes y con mayor margen de progresión en el peso Pluma, el argentino Kevin Vallejos.

El anuncio de parte del cartel y del combate estelar llegaba con sorpresa: la del debut del canario Hecher Sosa en la UFC. El luchador canario se ganó un contrato con la compañía nortemaericana el pasado año en la Dana White's Contender Series y ahora hará su debut ante el brasileño Luan Lacerda.

Hecher Sosa suple a Rinya Nakamura

El pupilo de Topuria, que se ha fogueado en WOW, ha aprovechado la baja del japonés Rinya Nakamura para ocupar su lugar. Será el 15 de marzo en el UFC Fight Night Vegas 114. De momento hay confirmados cuatro combates de la cartelera estelar y tres de la Preliminar, el último de los cuales es el del español.

Aparte de Josh Bennet y Kevin Vallejos, hay un combate coestelar con otro mito de la UFC como es la brasileña Amanda Lemos, que se enfrentará a la canadiense Gillian Robertson. Actualmente ocupan las plazas cuarta y quinta del peso Paja femenino. Los duelos entre el moldavo Ion Cutelaba y el francés Oumar Sy, y el marroquí Marwan Rahiki y el británico Harry Hardwick, también del peso Pluma, completan de momento el cartel estelar en el que debutará Hecher Sosa.

El debut de Sosa significará el primero de un luchador español desde que Aleksandre Topuria lo hiciera en febrero de 2025 en Perth (Australia). Junto a él y a su hermano Ilia, también compiten en la UFC el asturiano Joel Álvarez y el valenciano Dani Bárez. Lo hacía hasta hace poco, pese a ser norteamericano, Chris Barnett, apodado "Beast Boy". Nacido en la base aérea de Zaragoza, el voluminoso luchador prefería luchar bajo bandera española, aunque sus malos resultados han hecho que la UFC haya prescindido de él.