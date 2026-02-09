Dos amistosos para España antes de comenzar el Mundial

Baylor School de Chattanoog será el campamento base de España durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

El próximo 27 de marzo tendrá lugar la Finalissima entre España y Argentina en el estadio Lusail de Qatar, donde tres días más tarde se medirá contra Egipto en un amistoso. En torno al día 20 está previsto que el seleccionador español Luis de la Fuente entregue la lista, siendo la última antes de la gran convocatoria para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá del próximo verano.

Luis de la Fuente, con la mente en el Mundial

Luis de la Fuente y su cuerpo técnico ya trabajan con la mente puesta en el Mundial del próximo verano. De hecho, ya tienen elegido su campamento base, como es el Baylor School de Chattanooga. Allí estarán hasta que el 15 de junio llegue el debut en Atlanta, contra Cabo Verde.

La intención de Luis de la Fuente, según apunta Marca, es comenzar su concentración el fin de semana del 30 de mayo, a la espera de confirmar qué equipos españoles puedan llegar a la final de la Champions en Budapest. El plan para el Mundial, por tanto, está bastante avanzado, aunque no hay nada cerrado hasta el momento.

Los amistosos de España antes del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá

En este camino hacia el Mundial, Luis de la Fuente y los suyos van perfilando todos los pasos a seguir por España, cuya intención es disputar un amistoso el jueves 4 de junio. Ya está elegido el estadio, siendo la sede escogida Riazor, en La Coruña.

Aunque la casa del Deportivo de La Coruña es la sede, se desconoce aún cuál será el rival. La idea es seguir lo mismo que se hizo durante la previa de la Eurocopa, cuado se midió a Andorra en Badajoz. Es decir, enfrentarse a un rival de poca enjundia y, por tanto, también exigencia.

En este contexto, aparece la opción de China para Riazor, después de que la federación china firmara acuerdos con la RFEF esta pasada semana. Los chinos, en cualquier caso, busca partidos por Europa para la ventana del 4 al 11 de junio.

En esas fechas, eso sí, habrá que estar muy pendiente al calendario del Deportivo, pues los coruñeses podrían estar inmersos en el ‘play off’ de ascenso a Primera división. Cabe reseñar que España no juega en Riazor desde marzo de 2022; un amistoso en el que perdió por 5-0 frente a Islandia.

México, El Salvador, Honduras, Argelia, Túnez... Posibles rivales en América

Será el día 7 de junio cuando se desplace la expedición nacional hasta América, estando aún por definir también cuál será su primer destino, antes de asentarse en Chattanooga. De la Fuente gustaría disputar otro amistoso previo, contando con diversos ofrecimientos.

Uno de las opciones que maneja España para disputar el amistoso en tierras americanas es Washington, ciudad que no será sede de la Copa del Mundo. En México también apuesta fuerte por el combinado español, donde la ciudad de Puebla parte con ventaja. En El Salvador también hay interés por contar con la presencia de la campeona de Europa.

Para ese segundo amistoso previo al Mundial -primero en tierras americanas-, está por confirmar también el nivel del rival que se busca. Javier Aguirre y su selección de México, por ejemplo, quieren cerrar un amistoso en Puebla contra un rival potente, por lo que España sería propicia. Los aztecas se medirán ante Bélgica en marzo en su país, haciendo lo mismo también en Chicago. A España, en cualquier caso, le han llegado ofrecimientos varios para esas fechas: Argelia, Túnez, El Salvador, Honduras…