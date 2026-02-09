El Mundial 2026, por Dazn

Dazn dará en exclusiva todos los partidos del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México que se llevará a cabo el próximo verano entre el 11 de junio y el 19 de julio

Una de las noticias más esperadas por los aficionados al fútbol se confirma. ¿Cómo y dónde se verán los partidos del próximo Mundial de fútbol? La respuesta es por Dazn. La plataforma distribuirá en exclusiva en televisión de pago en España el canal de GRUP MEDIAPRO con todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El torneo, que atraerá las miradas de los aficionados al fútbol de todo el país, se podrá seguir al completo en DAZN este verano.

El Mundial 2026 se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 estadios repartidos a través de Estados Unidos, Canadá y México. La cita más importante del deporte mundial se podrá disfrutar al completo, en directo y a la carta, por primera vez en DAZN, incluyendo la participación de la Selección española, así como del resto de grandes favoritas a alzarse con el trofeo.

Óscar Vilda, CEO de DAZN España y Portugal, ha destacado que: “Para los aficionados al fútbol en España, este es un momento histórico. Estamos muy contentos de anunciar que la Copa Mundial de la FIFA 2026 se podrá disfrutar íntegramente en DAZN. Con este acuerdo, damos un gran paso para democratizar el mayor espectáculo deportivo del mundo y hacerlo todavía más accesible para los fans de una forma innovadora y flexible”.

DAZN anunciará próximamente los detalles sobre la cobertura y comercialización del canal en sus diferentes planes.

DAZN, referente entre los aficionados al deporte

Tras la emisión en exclusiva del Mundial de Clubes FIFA 2025 a nivel global, la incorporación del canal dedicado a la Copa Mundial de la FIFA 2026 consolida a DAZN como el destino de referencia para los fans del fútbol en España. El catálogo de competiciones del deporte rey de la plataforma incluye las mejores ligas de Europa, con LALIGA EA SPORTS (5 encuentros por jornada en 35 de 38 jornadas y el partido en abierto de cada fecha), toda la Premier League, Serie A, Bundesliga, LALIGA HYPERMOTION y Liga F Moeve.

Asimismo, DAZN ofrece en España la propuesta multideportiva con las competiciones de motor más seguidas, MotoGP y Formula 1, el mejor baloncesto con la Liga Endesa y la NBA, la emoción de la NFL, y un extenso catálogo de boxeo, MMA y pádel.

Además, la plataforma mantiene una asociación estratégica con FIFA que incluirá el relanzamiento global de FIFA+ este año, incluyendo contenido futbolístico en directo y a la carta de primer nivel, resúmenes, y acceso exclusivo detrás de las cámaras de más de 100 selecciones nacionales masculinas y femeninas, además de ligas de clubes.