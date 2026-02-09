El momento de Eric García abre el debate para su convocatoria al Mundial

El jugador del Barcelona, indiscutible con Hansi Flick, está haciendo méritos para recibir la llamada de Luis de la Fuente en las próximas listas de 'La Roja', con vistas a la cita del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá

Eric García cumple su quinta temporada en el Barcelona en uno de sus mejores momentos de su carrera. El central de 25 años está jugando más minutos que en sus anteriores campañas. De hecho, ha participado en los los 36 encuentros que han disputado los de Hansi Flick en la 2025/2026. Por ello, ante la incertidumbre con la próxima convocatoria de Luis de la Fuente, el jugador catalán está abriendo el debate para recibir la llamada del técnico del Haro de cara a la disputa del Mundial el próximo verano, con las diferentes dudas que existen en 'La Roja'.

Eric García, la polivalencia perfecta para Hansi Flick

Hansi Flick comentó, el pasado mes de diciembre, sus sensaciones con el momento de forma de Eric García, así como su 'nueva' posición de pivote defensivo: "Ahora mismo lo hemos visto de ‘6’ y lo ha hecho bien. Quizás tiene que seguir así. Tiene la gran calidad de jugar en diversas posiciones. Defensivamente, es sólido, tiene buena salida de balón y nos da opciones. Es muy bueno tenerlo". Tras ello, el jugador ha comenzado de titular en todos los encuentros hasta la fecha de 2026, excepto en el choque de octavos de final de Copa del Rey, donde entró en el 85'. No obstante, ya son más de 2.700 minutos los que ha estado vestido de corto en lo que llevamos de temporada, confirmando la fe que tiene el técnico del Barcelona en su figura. Además, la posibilidad de que juegue en el medio ha permitido al equipo blaugrana formar un centro del campo junto con Frenkie de Jong y Pedri.

Por otra parte, Eric García también ha tenido incidencia de cara a puerta, ya que logró un gol, frente al Oviedo en el Carlos Tartiere, y una asistencia ante el Athletic Club en el Spotify Camp Nou. Esto ha provocado que diferentes periodistas hayan querido argumentar que el central del Barcelona deba ir convocado al Mundial, como ha sido el caso de Antón Meana en la Cadena Ser: "En la final de Supercopa había en el campo cuatro centrales españoles que eran Cubasí, Asencio, Dean Huijsen y Eric García. Tres de los cuatro han ido a la selección en el último año... pues el que no ha ido es el mejor de los cuatro. Y está mejor que Dani Vivian, está mejor que Le Normand, está mejor que Laporte. En la selección española tenemos cinco centrales: Le Normand, Laporte, Cubarsí, Dean Huijsen y Dani Vivian. Ninguno de los cinco está mejor que Eric García. Pero no digo hoy, digo en lo que va de temporada. Es un debate claro"

Luis de la Fuente, ante la llamada en La Finalíssima

Por ello, Eric García, que viene de jugar los 90 minutos en la victoria del pasado sábado del Barcelona ante el Mallorca, se postula como uno de los claros candidatos a ir convocado para la Finalíssima del próximo mes de marzo. 'La Roja' se medirá a Argentina el viernes 27 de marzo, con muchas incógnitas sobre la mesa, a la espera de la disponibilidad de diferentes jugadores que se encuentran con problemas musculares o en periodos de recuperación, como son el caso de Mikel Merino o Nico Williams. Además, hay otros como Dani Carvajal que apenas está teniendo minutos con Arbeloa, pese a estar totalmente recuperado de la grave lesión de rodilla que sufrió. De esta manera, el central del conjunto de Hansi Flick tendrá partidos de alta exigencia de aquí hasta la cita ante los de Scaloni para seguir mostrando su candidatura y entrar en la lista de la selección española.