Los datos de Lamine Yamal de cara a puerta que ilusionan a Luis de la Fuente

Antes las dudas del estado físico de jugadores como Nico Williams o Mikel Merino de cara al Mundial, el '10' del Barcelona sigue brillando en una temporada donde ya ha logrado 10 goles en LaLiga EA Sports

Lamine Yamal volvió a destacar en el encuentro que enfrentó al Barcelona con el Mallorca en el Spotify Camp Nou, correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. El extremo de 18 años partió del once, con las ausencias de Frenkie de Jong, Pedri y Raphinha, para liderar del nuevo el ataque azulgrana. En este sentido, el jugador aumentó la distancia en el marcador con su gol en el minuto 61, sumando 10 en el campeonato doméstico. Además, ya son cinco partidos consecutivos donde el futbolista de la selección española consigue ver puerta, ilusionando a Luis de la Fuente por su estado de forma actual.

Hansi Flick, consciente del nivel de Lamine Yamal

Por su parte, Hansi Flick sustituyó a Lamine Yamal en el minuto 78, por lo que entró Roony en su lugar. La gran cantidad de partidos que se le presentan al Barcelona obligan al técnico alemán a dosificar a sus jugadores, sobre todo con el importante encuentro ante el Atlético de Madrid del próximo jueves, correspondiente a la ida de semifinales de Copa del Rey. Por ello, el exentrenador del Bayern de Munich fue claro, en la rueda de prensa posterior a la victoria frente al Mallorca, cuando le preguntaron por la sustitución del '10' azulgrana: "Tenemos que gestionar los minutos de Lamine. Sé que está disfrutando. En la primera parte, tampoco ha estado a su nivel, pero en la segunda parte ha estado mejor. Es fantástico. Le he preguntado si quería que lo cambiase y me ha dicho que de acuerdo". Hasta el momento, el extremo de 18 años había visto puerta firmando el 2-0 en el Spotify Camp Nou, definiendo de primeras tras un pase de Dani Olmo, que hizo dos asistencias, a banda derecha.

De esta manera, Lamine Yamal alcanzó los diez goles en LaLiga EA Sports, siendo su primera vez que alcanza esta cifra, ya que en la 2024/2025 se quedó en nueve. En este sentido, el extremo del Barcelona se coloca en una lista en la que se sitúan Bojan, Iraragorri o Raúl. Por otro lado, ya son quince los tantos que ha firmado entre todas las competiciones, por lo que está a tres de los que logró la temporada pasada. Cabe recordar que los de Hansi Flick vencieron al Mallorca sin Pedri, Frenkie de Jong ni Raphinha, por lo que el triunfo tiene aún más merito, sobre todo, de cara a la clasificación y su distancia con el Real Madrid.

Luis de la Fuente, atento al estado de forma de Lamine Yamal

Cada vez falta menos para que Luis de la Fuente haga oficial una nueva convocatoria de la selección española, que será para disputar La Finalíssima contra Argentina el próximo viernes 27 de marzo de 2026. No cabe duda que Lamine Yamal será uno de los principales nombres que aparecerán en la lista, a menos que el jugador de 18 años sufra problemas musculares por esa fecha. Sin embargo, su estado de forma actual es una gran noticia, además de para el Barcelona, para España, que ve como uno de sus futbolistas va recuperando de nuevo su mejor nivel, tras varias semanas, sobre todo por octubre, con problemas de pubis. Además, las dudas en torno a jugadores como Nico Williams o Mikel Merino hacen saltar las alarmas en un combinado que apunta a ser una de las favoritas del Mundial.