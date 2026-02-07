El renacer de Marc Bernal y el estreno del nuevo descubrimiento de Hansi Flick

La goleada del FC Barcelona sobre el Mallorca dejó dos imágenes muy emotivas en la recta final del encuentro: la de todo un banquillo aplaudiendo el 3-0 por lo especial que era quién lo había marcado y la sonrisa de un nuevo canterano que debuta de la mano del técnico alemán

Marc Bernal ha marcado su primer gol como barcelonista tras un calvario de más de un año.IMAGO

La goleada del Barcelona contra el Mallorca acabó con una intrahistoria muy especial para el vestuario culé. Y así lo hizo saber el entrenador Hansi Flick al finalizar el encuentro. El centrocampista Marc Bernal se consagró con su primer gol en el primer equipo después de la grave lesión que sufrió el curso pasado y que le ha tenido en el dique seco un año entero.

"Todo el banquillo se ha levantado, ha aplaudido y ha celebrado el gol. Para Bernal ha sido genial marcar su primer gol en el Camp Nou. Ha sido perfecto, lo ha hecho muy bien. Ha dado un paso más para volver al nivel más alto", ha celebrado el preparador alemán desde la sala de prensa.

El joven centrocampista sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla izquierda que le mantuvo 382 días de baja. Y así de feliz se mostró en Movistar+ a la conclusión del encuentro: "Es muy especial el primer gol, cuando ha salido Fermín, he visto que me miraba, vi el espacio y no lo he dudado. He tirado para adelante y luego he visto a Maffeo. Yo iba con la derecha, y como soy zurdo, pues he recortado".

Desde pequeño es un momento en el que ni sueñas. Cuando he marcado he pensado mucho en el año pasado, en lo mal que lo pasé por el momento en el que estaba", ha subrayado el azulgrana.

La nueva apuesta de Hansi Flick

El centrocampista Tommy Marqués (30 de octubre de 2006), que se estrenó con la primera camiseta del Barcelona ante el Mallorca, ha admitido sentir "una sensación indescriptible" cuando saltó al Camp Nou.

"Es increíble cuando entré en el campo, un sueño hecho realidad. ¿Qué me ha dico Flick? Que viviera el momento y lo disfrutara. Estoy muy orgulloso, he vivido muchas etapas hasta llegar aquí", ha comentado.

Tommy Marqués ha dicho que lo celebrará con su familia y amigos, pero que mañana tiene que jugar con su equipo, el Barça Atlétic. "Es un sueño que te feliciten todos tus ídolos", ha dicho en declaraciones a 3cat.

El técnico azulgrana Hansi Flick ha valorado el lenguaje gestual del último debutante en el Camp Nou: "Tiene confianza en lo que hace con la pelota, juega con la cabeza alta, tiene visión de juego, puede jugar en múltiples posiciones, de 6, de 8, de 10, de lateral derecho. Es dinámico con y sin la pelota".

Tommy Marqués saltó al césped con el 43 a la espalda en el minuto 84, sustituyendo a Fermín López, y ha pasado a formar parte de un centro del campo 100% de La Masia, junto a Marc Casadó y Marc Bernal.

¿Quién es Tommy Marqués?

Nacido el 30 de octubre de 2006 en Barcelona, Tomàs Marqués —conocido futbolísticamente como Tommy— llegó al Barça en el verano de 2015 procedente del CE Europa, en categoría benjamín.Desde entonces, su crecimiento ha sido constante, superando etapas hasta consolidarse en el fútbol formativo azulgrana. La temporada 2023-24 la empezó cedido en el CF Damm, pero a mitad de curso se reincorporó al Juvenil B. En su tercer año de juvenil tuvo un papel destacado: 23 partidos de Liga (con un gol), siete de 'Youth League' y cinco de Copa del Rey. Tras conquistar el triplete de títulos, amplió su vinculación con el Club y dio el salto al Barça Atlètic.

En este curso, Tommy Marqués ya había debutado con el filial en la primera jornada de Liga, el 7 de septiembre contra la UE Porreres. Desde entonces ha acumulado 15 partidos con el Barça Atlètic. El debut con el primer equipo ha llegado después de encadenar varias convocatorias con el conjunto de Hansi Flick.