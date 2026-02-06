Universitario confirma el fichaje de última hora de Guzmán: "Lo cerramos al final con el Betis y saldrá adelante"

El director deportivo del Club Universitario peruano confirma el acuerdo 'in extremis' con el Betis por el joven central dentro de plazo, y que, aunque todavía no está consolidado al 100% por motivo burocráticos, su fichaje se consumará oficialmente porque está todo en regla

En el último suspiro del mercado invernal, el Betis alcanzó un acuerdo con el Club Universitario de Deportes para la incorporación de una joven promesa del fútbol peruano para incorporarlo a la cantera, más concretamente al primer juvenil como un fichaje ilusionante de futuro por por su proyección.

Así, los verdiblancos pactarón con la 'U' el traspaso del central Rafael Guzmán a coste cero con el 30% de una futura venta para los limeños y tramitaron los documentos, pero a día de hoy todavía no ha habido confirmación del Betis porque al cerrarse sobre la bocina se apunta en Perú que sería por no haber llegado a tiempo el TMF de la FIFA.

Universitario confirma el acuerdo por Rafael Guzmán: "Se hizo dentro de plazo"

No obstante, desde Universitario, más concretamente su director deportivo, Álvaro Barco, confirman el acuerdo entre los clubes en epílogo de la pasada ventana y se muestran muy optimistas con que resuelve todo pronto y se oficialice, porque todo está en regla.

"Es cierto que por un tema de negociación se hizo en el último momento, antes que se cerrara el libro de pases en España, que fue el lunes a las 12 de la noche. Estamos seguros que lo vamos a sacar adelante porque se pactó dentro de plazo, en los últimos minutos del mercado", explicó en Barco, que reconoció el obstáculo burocrático antes mencionado.

"Todavía no está consolidado 100%, pero estamos seguros que vamos a poder hacerlo ingresar y esperemos que sea un proyecto en conjunto con el Betis, para que en año, año y medio, Rafa pueda ser considerado en el primer equipo", señaló el director deportivo crema, con mucha confianza en que el central de 18 años se abrirá paso en el club verdiblanco de manera meteórica.

Proyecto de colaboración entre clubes tras esta operación

En este sentido, Álvaro Barco espera que esta transacción sea el inicio de una etapa de colaboración con el Betis: "Esta operación, sin duda, no solo tiene objetivos deportivos para nosotros, también, económicos en la medida de que Rafa logre los objetivos. Este puede ser una primera ventana para que podamos desarrollar un proyecto en conjunto entre clubes".

Además, Barco confirmó el porcentaje que se guarda el Club Universitario de cara al futuro. "Eso es lo interesante, que felizmente se pudo llegar a negociar en la última etapa, porque no fue tan fácil la negociación. Universitario se queda con un 30%, que sin duda puede ser sumamente valioso, considerando que está en Europa y que pueden darse futuras ventas. Ese ingreso que podamos tener en un futuro sería destinado directamente a nuestra cantera", indicó.

Y es que en la 'U' están convencidos de que llegará lejos en el Betis, tal y como apuntó a ESTADIO Deportivo su coordinador de los escalafones inferiores, Piero Alva. "Es un muchacho que definitivamente tiene nivel de sobra para jugar en la profesional, no solamente en Perú, sino para dar el salto y jugar en cualquier equipo, como el Betis, porque tiene condiciones naturales, innatas, que hacen una diferencia", señaló.