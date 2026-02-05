Certero análisis de Pellegrini, tras la abultada derrota del Betis: "Rendimiento muy pobre en defensa y arriba, pues..."

El Betis ha sumado 15 goles en sus tres últimos partidos contra Atlético de Madrid (0-5), Real Madrid (5-1) y FC Barcelona (3-5). Tras la dolorosa eliminación en cuartos de final de la Copa del Rey, el domingo visita el Metropolitano en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

La derrota que ha encajado este jueves el Real Betis es de las que hacen mucho daño en un vestuario que estaba muy ilusionado con una Copa del Rey de la que se ha despedido con una decepción mayúscula, un 0-5 ante el Atlético de Madrid en el partido de cuartos de final disputado en un Estadio de La Cartuja que hizo su parte del trabajo registrando un récord histórico de asistencia en plena Borrasca Leonardo para ver cómo su equipo era zarandeado por la mejor versión del equipo colchonero en muchísimo tiempo.

Manuel Pellegrini, técnico del Betis, no ha puesto paños calientes ante el evidente revolcón que ha sufrido su equipo a manos de su 'kryptonyta' Simeone: 11 derrotas del chileno en 15 duelos contra el argentino, con cuatro empates y sólo una victoria. El domingo volverá a intentarlo en la jornada 23 de LaLiga EA Sports, en el fortín del Metropolitano, adonde acude tras encajar 15 goles en los tres últimos partidos contra Atlético, Barcelona y Real Madrid. "En defensa, un rendimiento muy pobre". Y arriba no esconde la falta de pegada que sufre desde que se lesionó el Cucho Hernández y que no se ha paliado en el mercado invernal de fichajes.

El análisis del entrenador del Betis, Manuel Pellegrini, tras el 0-5 ante el Atlético de Madrid

"Bueno, el partido comenzó parejo hasta ese córner que ya abrió el marcador (en el 12'). Después de eso, tuvieron un par de oportunidades que nos quedamos clavados en dos contras y a partir de ahí, bueno, llegaron cuatro veces, hicieron tres goles y la cuarta se les fue también por poco. Creo que hicimos un partido defensivo muy pobre y ofensivamente... (se para unos segundos) bueno, la ocasión que pudimos haber tenido no la hicimos y el rival nos superó absolutamente durante todo el partido", ha analizado Pellegrini ante los micrófonos de Movistar+.

El Betis ha sumado 15 goles en sus tres últimos partidos contra Atlético (0-5), Real Madrid (5-1) y Barça (3-5)

"No me ha sorprendido la propuesta del Atlético. Ya sabemos que el Atlético de Madrid juega así, además tiene un gran plantel". "Desgraciadamente, en esta temporada hemos encajado mucho contra los tres grandes. Tanto el Atlético de Madrid como el Barcelona y el Real Madrid nos han hecho cinco goles".

"Por supuesto son cosas que hay que revisar, pero creo que a ellos se les allanó mucho el partido desde ese córner, ya después con 0-1 es un rival mucho más peligroso, porque tuvieron más espacios para salir, llegadas muy peligrosas, que terminaron en gol o las echaron fuera... En el segundo tiempo tratamos de no desordenarnos, de poderles descontar; pero no pudimos. Ellos fueron superiores durante los 90 minutos. Así que, la verdad es que ni podemos cifrar la diferencia que hubo hoy día entre los dos equipos".

Nuevo choque contra Simeone en sólo tres días: el domingo, Atlético - Betis en LaLiga

"Bueno, todos los partidos son distintos. Ojalá que hagamos un partido más correcto dentro de lo que veníamos haciendo. Después de este resultado aquí, el de allí es un partido más difícil todavía, jugándolo de visita, pero vamos a ver cómo lo enfrentamos", ha añadido Pellegrini al ser preguntado por cómo se recupera al vestuario después de un varapalo como éste.