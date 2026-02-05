Betis 0-5 Atlético de Madrid: El último manotazo de la tormenta arrasa en La Cartuja

El Betis dice adiós al sueño de la Copa del Rey en un baño de realidad ante el Atlético de Madrid, claro dominador del encuentro y que dejó prácticamente sentenciado al descanso; los de Pellegrini lo intentaron pero nucan encontraron la forma de plantar cara a los colchoneros

No fue la borrasca Leonardo que hasta pocas horas antes del comienzo del partido ha asolado Sevilla, su provincia y casi toda Andalucía, pero si un huracán rojiblanco el que arrasó en el césped del Estadio de La Cartuja con un partido completísimo, en el que no dio opción alguna al Betis de soñar con la semifinal durante los 90 minutos y dominando el encuentro de cabo a rabo con una superioridad insultante.

El duelo comenzó como se esperaba, con ambos conjuntos luchando por hacerse con el control del esférico y el primer aviso serio fue de Abde. El marroquí, que tuvo volver a atarse la bota nada más comenzar el partido, pudo haber marcado el gol del torneo si llega a entrar el tremendo derechazo desde muy lejos tras zafarse de Diego Llorente con un gran control de pecho orientado. Toda una declaración de intenciones.

Sin embargo, el Atlético no iba a tardar en cogerle el pulso y tener el dominio del partido. Bartra se cruzaba de forma salvadora ante Baena que se quedaba cara a cara ante Adrián tras un perfecto pase filtrado de Griezmann. Pero en la continuación de la jugada, en un saque de esquina, los de Simeone iban a dar su primer golpe.

El primer mazazo, a balón parado

Córner botado por Baena al primer palo donde Hancko salta más y mejor que nadie para peinar el esférico y batir a Adrián que no ve venir la pelota y salta intentando ocupar más espacio en vano. Un golpe a la moral verdiblanca que a punto estuvo de ser letal unos minutos más tarde si Lookman no desperdicia un mano a mano ante Adrián mandando el balón fuera.

El nigeriano volvería a perdonar otra clarísima acción, sólo ante Adrián, mandando su remate a pase de Hancko por encima del larguero. Sufría muchísimo el Betis, que pese a su agresiva presión no encontraba la forma de robar la pelota y corría en vano. En cambio, el Atleti iba camino de completar su mejor primera parte de la temporada liderada por Pablo Barrios.

Cerca de la media hora iba a tener el Betis su primer gran ocasión más allá del disparo de Abde. Pubill resbalaba cuando buscaba el pase a Musso y Fornals, muy atento, se hacía con el balón para colarse en el área y dársela al 'Chimy' que acabaría desperdiciando la ocasión con un mal control y perdiendo toda la ventaja.

Dos minutos más tarde aparecía Antony por primera vez para con un sólo toque marcharse de Ruggeri y poner el pase de la muerte que despejaba Musso, el rechace le caía a Deossa en la frontal pero su disparo se marchaba cerca del poste.

Giuliano y Lookman no perdonan

El partido enfilaba el último cuarto de hora con un Betis que parecía volver a cogerle el pulso al choque buscando el empate pero el Atlético iba a asestar dos golpes casi definitivos. El primero de Giuliano tras una gran jugada por la derecha entre Ruggeri, Baena y Lookman para que el italiano asistiera al primer palo y el argentino batiera a Adrián al primer toque.

Casi sin tiempo para digerir el segundo gol, los rojiblancos hacían el tercero en un contragolpe de libro. Griezmann se asociaba con Baena para habilitar a Barrios en carrera, que la cambiaba a la izquierda para Lookman que esta vez no fallaría. El nuevo fichaje colchonero se marcaba dos recortes para zafarse de Ruibal y Bartra y marcar el tercero con un disparo ajustado al palo corto de Adrián.

0-3 a los 38 minutos de juego que dejó muy tocado al Betis hasta el descanso, que sufrió ante un Atlético muy serio. Los hombres de Pellegrini se afanaron en la presión pero apenas lograban perseguir sombras, con la consecuente desesperación.

Triple cambio de Pellegrini buscando la heroica

Manuel Pellegrini hacia un triple movimiento al descanso buscando una reacción a la heroica y dando entrada a Ángel Ortiz, a Natan y al recién fichado Fidalgo, colocando además a Ruibal como delantero centro. El Betis salía con intensidad intentando buscar un gol rápido que le metiera en el partido. Abde probaba por fin a Musso que respondía seguro con una buena estirada.

Barrios, la brújula del Atlético, se lesionaba y pedía el cambio, provocando unos minutos de desajuste en el Atleti por el cambio obligado que quiso aprovechar el Betis pero nada más lejos de la realidad. Los hombres de Simeone volvían asestar otro golpe, este ya mortal, con el 0-4. Griezmann hacía el cuarto tras otro contragolpe perfecto esta vez con Lookman y una larga cabalgada para esperar la llegada por su izquierda del francés, a quien habilita dentro del área y bate a Adrián con un disparo ajustado a la misma escuadra.

El 0-4 ya dejaba la eliminatoria sentenciada y muchos aficionados verdiblancos, que habían desafiado al temporal, decidían que ya estaba bien y comenzaban a desfilar hacia la salida de La Cartuja.

El quinto, de Almada

El Betis intentó buscar al menos el gol de la honra pero Hancko se lo impedía a Aitor Ruibal interceptando un pase al área pequeña para que la empujara el bético pero se lo impedía el eslovaco pero las intenciones duraron poco. La realidad esta noche en La Cartuja era cruda y el Atlético se encargó de que en los últimos 20 minutos no pasara nada.

Simeone daba entrada a Almada y a los recién fichados Mendoza y Obed Vargas y sería el argentino el encargado de redondear la noche copera rojiblanca. El mexicano habilitaba a Griezmann pero Adrián mete el pie para evitar el quinto, sin embargo, el rechace queda muerto en el punto de penalti y Thiago Almada llega antes que nadie para hacer el 0-5 a placer.

- Ficha técnica:

Real Betis: Adrián, Aitor Ruibal, Bartra (Natan 46'), Llorente, Valentín Gómez, Deossa (Fidalgo 46'), Roca, Antony (Riquelme 74'), Fornals (Altimira 74'), Abde, Chimy 'Ávila' (Ángel Ortiz 46').

Atlético de Madrid: Musso, Llorente (Molina 66'), Pubill, Hancko, Ruggeri, Koke, Barrios (Giménez 50'), Giuliano (Mendoza 66'), Baena (Almada 66'), Griezmann, Lookman (Vargas 79').

Goles: 0-1 (12') Hancko; 0-2 (30') Giuliano; 0-3 (38') Lookman; 0-4 (62') Griezmann; 0-5 (84') Almada.

Árbitro: César Soto Grado (riojano). Amonestó a Natan y Llorente por parta del Betis.

Indicencias: Estadio de La Cartuja. 66.810 espectadores en los cuartos de final de la Copa del Rey.