Simeone sonríe con el prometedor debut de Lookman: ﻿"Tiene cosas diferentes, nos hará mejores"

El técnico argentino ha explicado el motivo de que Julián Álvarez no tuviera un solo minuto en La Cartuja, se alegra por el buen estreno del nigeriano y sabe que perderá a Barrios por algún tiempo

Diego Pablo Simeone, técnico del Atlético de Madrid, ha valorado el pase de su equipo a las semifinales de la Copa de Rey tras pasar por encima del Real Betis en La Cartuja. "El equipo interpretó muy bien el partido, el Betis había empezado bien y el gol a balón parado nos dio confianza en el juego. Con mucho trabajo y calidad en juego pudimos tener ese nivel en el primer tiempo", ha reconocido el argentino.

Preguntado sobre si posiblemente ha sido el partido de la temporada en el que mejor han jugado, Simeone dijo: "Hubo cosas importantes, el equipo viene haciendo partidos importantes, el gol te posiciona en un lugar mejor. En el segundo tiempo seguimos con mejor intención y esto no para. Hay que descansar rápido porque el domingo se juega".

Sobre las variaciones tácticas realizadas y el debut de Ademola Lookman, el 'Cholo' ha explicado: "No nos quedamos solamente con una forma de jugar. El equipo está preparado para jugar de distintas maneras y a ello vamos. Lookman es un muchacho grande, ya tiene 28 años. Vino para ayudarnos y esperamos ayudarle también a él para que siga creciendo. Tiene cosas diferentes a los jugadores que tenemos y nos hará mejores".

Preocupación por la lesión de Barrios

En una acción por la banda derecha, cuando buscaba cambiar la intensidad de su carrera, Barrios notaba un fuerte tirón y se echaba la mano hacia la parte posterior del muslo, deteniéndose para reclamar el cambio y siendo sustituido de inmediato por José María Giménez. Barrios venía de una semana entre algodones a causa de una sobrecarga que arrastraba desde el pasado sábado cuando también pidió la sustitución frente al Levante.

El futbolista, según ha informado el club rojiblanco, sufre unas molestias musculares y este viernes será examinado con pruebas médicas para determinar el alcance de la lesión, por lo que Simeone ya se hace a la idea que deberá buscar una alternativa: "Pablo es un jugador diferencial en el medio. Importantísimo para nosotros. Buscamos cuidarle de la mejor manera, pero hoy le tocó la lesión y habrá espacio para otro compañero que pueda dar lo mejor".

El debut de Mendoza: "Rodrigo vino para jugar ahí en el medio y seguramente nos ayudará. Está en el inicio, le dijimos que aquí no hay edad, los jugadores con talento y trabajo para jugar lo hacen tengan 35 o 20 años. Normal que Mateu esté contento, como todos".

Julián Álvarez no ha tenido minutos: "Tuvo una noche mala, una mañana complicada, vino, quiso estar, pero entendíamos que no era bueno ponerlo porque es esfuerzo no iba a ser bueno para sus condiciones".