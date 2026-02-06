Aitor Ruibal, muy frustrado, no encuentra palabras: "Ver lo que hicimos mal (todo), pedir disculpas y recapacitar"

Al polivalente futbolista del Betis, que jugó la primera parte como lateral derecho y en la segunda actuó de delantero centro, casi no le salían las palabras para describir su grado de decepción

Es el capitán y el comodín de Manuel Pellegrini. Aitor Ruibal empezó el partido como lateral derecho y durante toda la segunda parte fue la principal referencia ofensiva del Real Betis, jugando como 9 antes que un delantero centro específico como Cédric Bakambu o el canterano Pablo García, aunque sin llegar a conseguir aportar la pegada que no puso el Chimy Ávila en los primeros 45 minutos de un desastroso encuentro ante el Atlético de Madrid.

El '24' verdiblanco fue el encargado de dar la cara ante las cámaras de Movistar+ y casi no le salían las palabras para explicar la desazón que le provoca esta derrota por 0-5 en el Estadio de La Cartuja, ante una afición que desafió a la meteorología para registrar el récord de asistencia y se marchó tremendamente decepcionada. Muchos, incluso, a falta de más de 10 minutos para el final. Y todos, los que se fueron antes y los que se quedaron hasta el final, pitaron a los jugadores del Betis.

Aitor Ruibal comprende los pitos de la afición del Betis

"No hemos estado a la altura y hay que pedirles disculpas, obviamente. Es que no te puedo decir otra cosa", ha expredo un cabizbajo Aitor Ruibal a pie de césped, escasos segundos después del pitido final y con la frustración aún palpitante en su cuerpo.

Incontestable superioridad del Atlético de Madrid

"Bueno, creo que hemos llegado muy tarde a todas las situaciones de presión. Ellos nos mataban en transición. Es verdad que al final es un equipo de mucha calidad, que te juega un toque y...", ha analizado con resignación.

Doloroso adiós del Betis a la ilusión de la Copa del Rey

"¿Qué te voy a decir? A pasar lo malo hoy, a pedir disculpas y mañana reponerse, porque lo bueno del fútbol es que el domingo tenemos la revancha", ha continuado en su lacónico relato el polivalente futbolista catalán.

A por la revancha el domingo, en el Atlético - Betis de la jornada 23 en LaLiga

A pesar de todo, Ruibal confía en reponerse de este durísimo varapalo y acudir al Metropolitano dispuestos a llevarse tres valiosos puntos en este nuevo encuentro contra los de Simeone correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports: "Sí, hay que centrarse ya en el partido del domingo", otra vez contra el Atlético de Madrid.

"Toca trabajarlo muy bien, ver todo lo que hemos hecho mal hoy, que ha sido todo, y recapacitar. Al final, todo esto es lo que se suele decir siempre en estas circunstancias, pero es que no te puedo decir otra cosa ahora mismo", ha finalizado, visiblemente contrariado, el futbolista catalán del conjunto verdiblanco.