España - Croacia en directo, las semifinales del Europeo 2026 de Fútbol Sala masculino

Retransmisión en directo del España - Croacia, correspondiente a las semifinales del Europeo 2026 de fútbol sala masculino

¡Buenas tardes! Arrancamos con nuestra retransmisión en directo de la primera semifinal del Europeo de fútbol sala masculino 2026 que se está disputando en Eslovenia y que enfrenta a las selecciones de España y Croacia.

Ambas seleciones llegan invictas a este partido, pero mientras que España ha ganado los cuatro partidos que ha disputado, Croacia empató los dos primeros que juego, aunque ha crecido mucho desde entonces.

La selección española masculina de fútbol sala busca una nueva final de un Europeo en un duelo ante Croacia más igualado de lo que a priori pueda parecer. Tras quedarse fuera de la última final, el equipo español espera resarcirse en un torneo en el que ha ganado en más de la mitad de las ediciones, pero en el que ha visto cómo Portugal le arrebataba el cetro en las dos últimas.

Los pupilos de Jesús Velasco han ganado con contundencia los partidos precedentes en este Europeo 2026, tanto en la fase de grupos como en los cuartos de final ante Italia, pero Croacia es otro nivel, pues aunque el equipo balcánico comenzó de forma irregular y acabó segunda de su grupo, luego dio la sorpresa y ganó con mucha claridad a Armenia (3-0), la gran favorita para estar en esta semifinal.

Los croatas, además, han demostrado su potencial al igualar en su debut (2-2) con Francia, semifinalista en el último Mundial. Y saben lo que es empatar con España en un Europeo, aunque también han encajado dos derrotas ante los españoles.

Se espera un partido de dominio de España

Ninguno de esos precedentes vale cuando el balón arranque en Liubliana, donde se espera un encuentro en el que Croacia juegue a la contra ante una España que ha dominado hasta ahora en todos los partidos y, en dos de ellos, ha sabido incluso dejar su portería a cero.

A este nivel, el acierto será vital y no se podrán errar las muchas ocasiones que hicieron dudar por momentos en la victoria ante Italia, pese al 4-0 final con el que acabó el encuentro de forma favorable para la selección española de fútsal.