España - Bélgica de fútbol sala | Horario, canal y dónde ver en TV a la selección española en el Europeo Masculino de futsal 2026

A la selección dirigida por Jesús Velasco le vale con un empate en la última jornada del Grupo C para certificar el pase a cuartos de final del Europeo como primeros de grupo

Una España que camina con paso firme en el Europeo de fútbol sala se enfrenta este jueves 29 de enero, a partir de las 17:30 horas, a una Bélgica que no debe ser impedimento para que los chicos de Jesús Velasco confirmen su pase a cuartos de final del torneo que se desarrolla en Eslovenia.

Con dos triunfos en sus dos primeros partidos, resultados que le sitúan con seis puntos, la selección española sabe que un empate le basta para acabar en el primer lugar del Grupo C a la espera de conocer rival para la fase eliminatoria. Cuestionado por esto, y por lo conseguido hasta el momento en el torneo, el seleccionador señala que quizás aún necesiten algo más de juego para alcanzar su mejor nivel.

"Hemos decidido utilizar un deporte colectivo y, por tanto, hay que jugar en equipo. Mi idea es mantener un juego muy combinativo en ataque, acompañado de mucha ayuda defensiva. Los jugadores han comprendido perfectamente el modelo de juego que hemos diseñado y están totalmente implicados en él. Nos falta probablemente un poco más de rodaje para poder ajustar algunos detalles, pero estoy convencido de que según vayan pasando los partidos iremos mejorando y evolucionando como equipo", sentencia Jesús Velasco.

La fiabilidad de España en los Europeos

La selección española de fútbol sala masculina consiguió ante Bielorrusia su victoria número 45 en 61 partidos en la historia del Campeonato de Europa, una competición que cumple su decimotercera edición en Lituania, Letonia y el país apino, lo que equivale un 73,33 por ciento de efectividad.

Para ser exactos, España acredita en la historia de este torneo siete títulos, conseguidos en 1996 (C��rdoba), 2001 (Moscú), 2005 (Ostrava), 2007 (Gondomar), 2010 (Hungría), 2012 (Croacia) y 2016 (Belgrado), además de ser dos veces finalista, en 1999 (Granada) y 2018 en Liubliana, y otras tantas tercera, en 2014 (Bélgica) y 2022 (Países Bajos).

A qué hora es el España - Bélgica de fútbol sala

La selección española masculina de fútbol sala se enfrentarán a Bélgica este jueves 29 de enero en el segundo partido de ambos en la primera fase del Campeonato de Europa de Fútbol Sala 2026. El duelo entre españoles y belgas está previsto para las 17:30 horas –hora peninsular española– en el Stocize Arena de Ljubljana (Eslovenia). También este lunes se disputa el otro partido del grupo de España, que juegan las selecciones de Bielorrusia y Eslovenia.

Dónde ver por TV este España -Bélgica del Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de fútbol sala y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos de España en el Europeo de Fútbol Sala Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play. Aparte, también retransmite otros encuentros importantes de este Campeonato de Europa.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo, con especial hincapié en lo que hagan los pupilos de Jesús Velasco.