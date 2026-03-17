Las selecciones españolas ya conocen sus duros rivales en el Mundial 2026

Las selecciones españolas de hockey hierba han conocido este martes sus rivales en el Mundial 2026, que se juega en agosto en Bélgica y Países Bajos

Las selecciones españolas de hockey hierba masculina y femenina ya conocen contra quienes tendrán que verse las caras el próximo mes de agosto, en el Mundial 2026, tras el sorteo realizado este martes por parte de la Federación Internacional de Hockey (FIH) en el estadio Wagener de Amsterdam.

La cita tendrá lugar en Bélgica y Países Bajos, con dos sedes, el citado estadio Wagener de Amsterdam y el Belfius Hockey Arena de la localidad belga de Wavre. Las fechas del Mundial: del 15 al 30 de agosto de 2026.

Australia, la gran rival de la España de Max Caldas

En cuanto a los rivales de los equipos españoles. El conjunto masculino, que entrena Max Caldas, ha quedado encuadrado en el grupo C, que jugará sus partidos de esta fase en la sede de Bélgica, y se enfrentará en la primera fase a las selecciones de Australia, Irlanda y Sudáfrica. El equipo australiano llega, al igual que España, por la posición que ha ocupado en las dos últimas ediciones de la Pro Liga; Suráfrica se ganó la plaza en su torneo continental; e Irlanda obtuvo el billete en uno de los últimos clasificatorios.

En cuanto a los otros grupos. El A estará formado por la gran favorita, Países Bajos, bronce en el Mundial de 2023 celebrado en Bhubaneswar/Rourkela (India), así como las selecciones de Argentina, Nueva Zelanda y Japón. Alemania, último campeón, lidera el grupo B, donde ha coincidido con el subcampeón, Bélgica, mientras que lo completan Francia y Malasia. El Grupo D, por último, está formado por Inglaterra, India y Pakistán y Gales, que hará en esta edición su debut en una cita mundialista.

Bélgica, gran rival de la selección española femenina

La selección española femenina, que sigue entrenando Carlos García Cuenca, también jugará en la sede de Bélgica y tendrá como rival más peligrosa a la selección anfitriona, así como a Nueva Zelanda e Irlanda, que completan el grupo C.

El equipo español logró el pase para este Mundial después de ganar el bronce en el último Europeo, mientras que sus rivales lo lograron en su torneo continental, Nueva Zelanda, en uno de los torneos clasificatorios Irlanda, y Bélgica como anfitriona. Las chicas de García Cuenca llegan muy motivadas después de ese gran europeo disputado hace un año, donde dejaron muestras de la evolución que esta nueva generación está llevando a cabo.

Del resto de grupos, Países Bajos, vigente campeón y anfitrión, lidera el grupo A, donde comparte protagonismo con Australia, bronce en Terrassa, Chile y Japón. En el grupo B estarán el vigente subcampeón, las Leonas de Argentina, Alemania, Estados Unidos y Escocia; mientras que el grupo D lo forman China, Inglaterra, India y Sudáfrica.