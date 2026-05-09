Giro de Italia 2026 | Etapa 3, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Plovdiv - Sofía

El perfil de esta Etapa 3 es 'arriba y abajo', con la subida a Borovets a mitad de carrera pero rápida y apta para el sprint en la capital búlgara

La 3ª etapa del Giro de Italia 2026, que se celebra este domingo 10 de mayo, comienza en Plovdiv (Bulgaria) y termina en Sofía tras 175 kilómetros de recorrido. El perfil de esta Etapa 3 es 'arriba y abajo', con la subida a Borovets a mitad de carrera pero rápida y apta para el sprint en la capital búlgara.

La primera vuelta de tres semanas de la temporada del ciclismo en ruta llega a un primer punto de control, después de la Grande Partenza en Nessebar y los primeros ascensos entre Burgas y Veliko Tarnovo.Serán 175 kilómetros en una etapa principalmente llana, pero con el único puerto por encima de los 1.000 metros de todo el tríptico búlgaro: el paso de Borovets representa el único punto realmente exigente en esta etapa, a unos 100 km de la salida desde Plovdiv.Una vez superado Borovets, la Corsa Rosa continúa en descenso hasta la entrada a Sofía y el paso por el célebre Tsarigradsko shose, el boulevard más grande de toda la capital.

Esta es una etapa que en sus primeros 100 km presenta una ligera fase ascendente hasta el inicio de la subida al paso de Borovets, la más alta de estas tres primeras etapas en Bulgaria con sus 1.334 metros de altitud.

Tras superar la estación de esquí, comienza la fase de descenso hacia Sofía durante unos 70 km. Los últimos kilómetros son completamente rectos para un sprint final en terreno llano.

Datos técnicos del recorrido

- Tipo: Llana- Distancia: 175 km- Desnivel: 1.600 m- Puntos clave: Desde Paduil comienza la subida hacia Borovets, unos 10 km de ascenso largo. Final para velocistas, con posible esprint en la recta dentro de Sofía.- Satélite: Paso de Borovets (GPM 2, km 103,2).- Sprints intermedios: Dolna Banja (km 85,5).

Horario Giro de Italia 2026, etapa del 10 de mayo

- Salida: desde Plovdiv (Bulgaria) a las 13:15 horas- Llegada: en Sofía (Bulgaria), prevista alrededor de las 17:03 (considerando una velocidad media de 46 km/h)

Horario y dónde ver por televisión y online la 2ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 2 del Giro de Italia 2025 a partir de las 10:30 horas.

Para aquellos aficionados que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver completamente gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2025 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma, así como el horario y el perfil de la siguiente etapa.