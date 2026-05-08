Giro de Italia 2026 | Etapa 2, recorrido, perfil, horarios y dónde ver en TV hoy la etapa entre Burgas - Veliko Tarnovo

Primera etapa complicada en el Giro de Italia 2026, con una subida exigente a poco de meta y un tramo final caótico

Interesante segunda etapa en Bulgaria, entre Burgas y Veliko Tarnovo, donde si bien no se puede ganar el Giro 2026, sí que se puede perder, sobre todo en el peligroso tramo final, con tramos de adoquines y zonas muy estrechas.

El pelotón transitará de la costa al interior en una etapa con un kilometraje muy alto para lo que se estila en las grandes vueltas (221 kilómetros), con una cota principal a 11 kilómetros de la llegada, el Monasterio Lyaskovets (4 km a casi un 7% y con tramos al 14%) y unos caóticos últimos kilómetros.

La salida tendrá lugar a las 10:50 horas -hora peninsular española- y la llegada está prevista en torno a las cuatro y cuarto de la tarde.

Perfil de la etapa 2 del Giro de Italia 2026

Tras una primera etapa llana, donde apenas tuvieron una corta 'cuesta' que subir por dos veces en tierras búlgaras, llegan las primeras rampas para los ciclistas. Si bien no son muy exigentes, sí puede deparar sorpresas.

La segunda etapa del Giro de Italia 2026, entre Burgas y Veliko Tarnovo tiene una primera parte llana, por carreteras anchas, que se pone más interesante después de pasar Sliven -con dos puertos de 3ª casi consecutivos- conforme el pelotón se aproxime a Veliko Tarnovo.

Los últimos kilómetros pueden marcar diferencias. A 11 del final está la exigente subida del Monasterio, donde ya puede haber cortes, y luego llegan unos últimos kilómetros con subidas, incluso, dentro del casco urbano de Tsarevets y tramos de adoquín. La estrechez de la llegada (8 metros) es el último peligro. Los ciclistas tendrán que estar muy atentos para evitar percances en este estresante final.

Horario y dónde ver por televisión y online la 2ª etapa del Giro de Italia 2026

Para todo aquel que no se quiera perder absolutamente nada, el Giro de Italia 2026 se puede seguir por diversos canales, algunos de pago y otros en abierto. El Giro de Italia 2026 se puede ver en España por la plataforma HBO MAX y también por Eurosport. Este último comenzará a emitir la etapa 2 del Giro de Italia 2025 a partir de las 10:30 horas.

Para aquellos que quieran seguir la carrera por Eurosport, este canal está integrado en las siguientes plataformas: Movistar+, Orange TV y DAZN.

La única opción de poder ver gratis el Giro 2026 desde España es el canal autonómico EITB, que retransmite el tramo final de cada etapa.

Para conocer todo lo que ha pasado en la etapa del Giro 2025 a su finalización, no dude en consultar la web de ESTADIO Deportivo para leer la crónica más completa y los detalles de la misma.