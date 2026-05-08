Clasificación Giro de Italia 2026 tras la 1 etapa | Paul Magnier sorprende liderando la general y Jonas Vingegaard sobrevive a una caída masiva

Solo una decena de corredores alcanzaron la meta para disputar el triunfo de etapa, ya que a 500 metros del final se formó una montonera que taponó la carretera e impidió que nadie más pudiese pasar

Estreno accidentado el de este Giro de Italia 2026, ya que una tremenda caída ya en el último kilómetro ha provocado que decenas de ciclistas acabasen en el suelo y el sprint quedase reducido a 10 hombres. Justo en esa ha triunfado el francés Paul Magnier (Soudal Quick Step), quien ha estrenado la 'maglia' rosa de líder de la 109ª edición del Giro de Italia al imponerse en la primera etapa disputada en tierras búlgaras, entre Nessebar y Burgas, con un recorrido de 147 kilómetros.

En esa caso Magnier fue capaz de imponer su velocidad punta para ganar en la jornada inaugural y enfundarse la 'maglia' rosa con un tiempo en meta de 3h21:07, por delante del danés Tobias Lund Andresen (Uno X) y el británico Ethan Vernon (NSN).

Ya en clave española lo mejor fue la actuación de Diego Pablo Sevilla, quien pasó en primera posición los dos ascensos a Cape Agelina para ser el primer líder de la montaña. Fue un ejercicio de ímpetu y resistencia, ya que junto al italiano estuvo escapado hasta que solo quedaban 17 kilómetros para meta.

Los favoritos, ilesos

Así es. Pese a lo espectacular de la caída, ninguno de los favoritos a la general se vio involucrado, entre ellos un Jonas Vingegaard que apareció en la línea de salida con una uña pintada de rojo para manifestarse contra los abusos a los menores. Ya para el sábado 9 de mayo queda la segunda etapa, la cual tendrá lugar entre Burgas y Veliko Tarnovo, de 221 kilómetros.

Clasificación de la etapa 1 del Giro de Italia 2026

1. Paul Magnier – 3h21'08"

2. Tobias Lund Andresen m.t.

3. Manuele Tarozzi m.t.

4. Ethan Vernon m.t.

5. Diego Pablo Sevilla m.t.

6. António Morgado m.t.

7. Jonathan Milan m.t.

8. Madis Mihkels m.t.

9. Giovanni Lonardi m.t.

10. Pascal Ackermann m.t.

11. Kaden Groves m.t.

12. Arnaud De Lie m.t.

13. Alberto Dainese m.t.

14. Milan Fretin m.t.

15. Luca Mozzato m.t.

16. Olav Kooij m.t.

17. Sam Welsford m.t.

18. Paul Penhoët m.t.

19. Matevž Govekar m.t.

20. Orluis Aular m.t.

21. Max Kanter m.t.

22. Filippo Fiorelli m.t.

23. Davide Ballerini m.t.

24. Gerben Thijssen m.t.

25. Magnus Cort m.t.

26. Marius Mayrhofer m.t.

27. Dorian Godon m.t.

28. Casper van Uden m.t.

29. Thymen Arensman +10"

30. Giulio Pellizzari m.t.

Clasificación general del Giro de Italia 2026 tras la etapa 1

1. Paul Magnier – 3h21'08"

2. Tobias Lund Andresen +4"

3. Manuele Tarozzi m.t.

4. Ethan Vernon +6"

5. Diego Pablo Sevilla m.t.

6. António Morgado +8"

7. Jonathan Milan m.t.

8. Madis Mihkels +10"

9. Giovanni Lonardi m.t.

10. Pascal Ackermann m.t.

11. Kaden Groves m.t.

12. Arnaud De Lie m.t.

13. Alberto Dainese m.t.

14. Milan Fretin m.t.

15. Luca Mozzato m.t.

16. Olav Kooij m.t.

17. Sam Welsford m.t.

18. Paul Penhoët m.t.

19. Matevž Govekar m.t.

20. Orluis Aular m.t.

21. Max Kanter m.t.

22. Filippo Fiorelli m.t.

23. Davide Ballerini m.t.

24. Gerben Thijssen m.t.

25. Magnus Cort m.t.

26. Marius Mayrhofer m.t.

27. Dorian Godon m.t.

28. Casper van Uden m.t.

29. Thymen Arensman +10"

30. Giulio Pellizzari m.t.