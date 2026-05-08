El Movistar Team llega lanzado al Giro de Italia y apunta a lo máximo: "Esa es la idea"

El director general del equipo español, Eusebio Unzue, ve a Enric Mas capaz de pelear por la general y señala las otras ambiciones con las que llegan a la ronda italiana

El Giro de Italia 2026 arranca este viernes en tierras búlgaras con Jonas Vingegaard como gran favorito y con todo muy abierto tras él por las bajas de última hora de Joao Almeida y Richard Carapaz y por la ausencia de los dos primeros clasificados en la pasada edición, Simon Yates e Isaac del Toro.

En el grupo de alternativas al danés se encuentra el español Enric Mas, que llega liderando un Movistar Team muy potente, donde estará acompañado de Top-10 en el Giro como Einer Rubio y de ciclistas capaces de pelear por todo como García Pierna, Juanpe López, Orluis Aular o Javi Romo.

La única duda que genera Enric Mas es la condición física en que llegará y el punto de forma, ya que apenas ha competido en la Volta a Catalunya este año, y no obtuvo muy buenos resultados. El parón tras la grave lesión del Tour y la caída de principios de temporada hacen que apenas haya corrido en esa ronda catalana, en una clásica previa y en dos de los trofeos de la Challenge de Mallorca. Todo eso en los once últimos meses.

Eusebio Unzue se muestra optimista con Enric Mas

El propio ciclista balear aseguraba encontrarse "bien" en la previa de la ronda italiana y ahora es su director general, Eusebio Unzue, el que confirma que llega en buenas condiciones. "Llega recuperado de la operación de 2025 y la caída de inicios de año", señala el navarro ante las cámaras de Eurosport, donde mostraba sus esperanzas de que Enric Mas se vea, al fin, favorecido en una grande.

“Nunca encontró la recompensa para la que tanto ha estado trabajando y yo creo que va a ser capaz de hacer un gran Giro. Vamos muy ilusionados, sinceramente”, reconoce Unzue, quien no ve un problema en que Enric Mas se estrene en el Giro de Italia, ya que donde ha tenido más problemas siempre ha sido en el Tour de Francia, una prueba muy diferente. "El Tour nunca le dio tranquilidad. Es verdad que la carrera no la conoce y que va a ser su primer Giro de Italia, pero creo que el hecho de haber puesto distancia con el Tour le da tranquilidad. Será capaz de hacer un gran Giro de Italia", sentenciaba.

El Movistar Team, con un equipazo

El Movistar Team ha apostado muy fuerte por Mas y por esta carrera y ha reunido a algunos de sus mejores hombres para arroparle. Por eso llegan con tantas expectativas a la primera grande del año. “Va muy bien rodeado y a ver si podemos optar a estar ahí con los primeros en la general. Esa es la idea”, afirma el director general del equipo Movistar.

Aunque el objetivo es hacer lo máximo en la general, tras los buenos resultados del pasado año, han apostado por repetir con Orluis Aular para buscar los sprints, donde el venezolano sumó muchos puntos en 2025. “Con Orluis Aular queremos aprovechar un poco su punta de velocidad para ver si algún día también conseguimos una victoria de etapa”, añade Eusebio Unzue. Aunque no sólo la buscará ahí. “Creo que el equipo es bastante equilibrado. Tenemos hombres para todo tipo de terrenos que, además de ayudar a Enric, seguro que van a encontrar oportunidades”, concluía.