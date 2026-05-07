Giro de Italia 2026 | Fechas, cuándo empieza y dónde ver en TV y online

La Corsa Rosa abre el telón este viernes 8 de mayo para regalarnos tres semanas se fantástico ciclismo que concluirán en Roma el domingo 31 del mismo mes

El Giro de Italia 2026 se presenta una vez más como una de las grandes citas deportivas de la primavera. A su clásico perfil montañoso y un espectacular inicio en Bulgaria se une una participación de primer nivel en la que se incluye al dos veces ganador del Tour de Francias, Jonas Vingegaard, así como al español Enric Mas, que debuta en la ronda italiana.

Como decimos, una de las grandes novedades de esta edición es que la salida oficial tendrá lugar en Bulgaria, algo inédito en la historia del Giro. Serán las tres primeras etapas las que se disputen fuera de las fronteras italiana. Tras ello, el pelotón viajará para recorrer buena parte de Italia hasta llegar a Roma, donde se celebrará la tradicional etapa final.

Fechas del Giro de Italia 2026: cuándo empieza, jornadas clave y final

El Giro de Italia 2026 ya tiene fechas confirmadas, siendo el inicio el viernes 8 de mayo de 2026, finalizando el 31 del mismo mes en Roma, después de tres intensas semanas de competición y un total de 21 etapas.

Tras su comienzo en Bulgaria la primera jornada de descanso llegará el lunes 11 de mayo, siendo las dos siguientes los días 18 y 25. En cuanto a las etapas clave de la vuelta por el país de Julio César, podemos destacar cuatro de ellas. La primera el viernes 15 de mayo (7ª etapa) con la subida al Blockhaus, donde se pueden marcar las primeras diferencias entre los favoritos. Y poco después, exactamente el martes 19 de mayo, tenemos la 10ª etapa, una contrarreloj de 40,2 kilómetros.

Y ya como traca final las etapas 19 y 20 de los días 29 y 30 de mayo. La primera corresponde a la considerada jornada reina con el mítico Passo Giau y más de 5.000 metros de desnivel acumulado. La segunda, y justo antes de Roma, nos regala el doble ascenso a Piancavallo, donde se puede decidir definitivamente la maglia rosa. En la pelea estarán los nombrados Jonas Vingegaard y Enric Mas, pero tampoco se podrá perder de vista a otros ciclistas de primer nivel como Egan Bernal o Adam Yates.

Dónde ver en TV y online el Giro de Italia 2026

Los aficionados en España podrán seguir toda la competición por televisión y online. La retransmisión principal estará disponible en Eurosport y en la plataforma HBO Max, que ofrecerán cobertura íntegra de las 21 etapas en directo y bajo demanda. Además, DAZN y Movistar+ incluirá los canales Eurosport dentro de su oferta deportiva, mientras que algunos finales de etapa también podrán verse en EITB.

En streaming, HBO Max será una de las opciones más completas para seguir la carrera, con funciones adicionales, repeticiones y contenido especial sobre el evento. Eurosport, por su parte, mantendrá sus programas diarios de análisis y resúmenes tras cada etapa.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de las etapas y un seguimiento pormenorizado de la clásica ronda italiana.