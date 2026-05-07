Tchouaméni y Valverde llegan a las manos en el vestuario: el uruguayo acaba en el hospital

Una nueva pelea entre ambos futbolistas desata un gabinete de crisis sin precedentes en el Real Madrid; en el vestuario lo califican como el incidente más grave que jamás se ha vivido en Valdebebas; los dos han sido expedientados por el club

Explota la bomba definitiva en el vestuario del Real Madrid. La tensión que se respiraba en los últimos días en el seno de la plantilla madridista ha saltado por los aires con una pelea física entre Aurelien Tchouaméni y Fede Valverde. El uruguayo incluso ha sufrido un corte y ha tenido que acudir al hospital.

Mal ambiente desde el día anterior

Ambos futbolistas ya vivieron un episodio de máxima tensión el día anterior tras un encontronazo en el entrenamiento que no terminó de resolverse en el campo y que fue a más en el interior de las instalaciones de Valdebebas, desatando una bronca muy fuerte que no llegó a mayores por la intervención de otros miembros del equipo, que tuvieron que mediar para separar. El episodio fue muy desagradable por las formas y los reproches que ambos se profirieron.

El caso el que la discusión ha escalado y en su nuevo cara a cara al día siguiente en el entrenamiento ambos habrían llegado ya a las manos. Según informa el diario Marca, varios miembros de la plantilla han calificado el incidente como "el más grave jamás vivido en Valdebebas". La convivencia interna está por los suelos, sobre todo por estos dos jugadores cuya relación está rota desde hace meses, aseguran.

El uruguayo incluso ha necesitado asistencia médica en la clínica Sanitas de Valdebebas tras esta trifulca subida de tono que también ha obligado a intervenir a varios miembros del equipo.

El origen: Valverde niega la mano a Tchouaméni

Este episodio reincidente habría sido el resultado de una mañana de tensión que ha comenzado desde el momento en el que Valverde se ha negado a dar la mano a Tchouaméni en su nuevo cara a cara por la mañana, tras la discusión mantenida el día anterior. El centrocampista de Montevideo habría estado muy caliente durante todo el entrenamiento, con entradas muy duras que han terminando enfureciendo al francés.

Tras el entrenamiento, ambos han vuelto a protagonizar una desagradable discusión e incluso habrían llegado a las manos. Valverde ha sufrido una fuerte contusión con brecha que le ha obligado a acudir al hospital. Sin embargo, esta herida no ha sido provocada por su compañero sino por un accidente del propio uruguayo durante la discusión al golpearse con la mesa central del vestuario.

El jugador sudamericano ha acudido a las instalaciones hospitalarias acompañado por un fisioterapéuta del club. El galo ha salido de Valdebebas tapado bajo una capucha.

Una vez que ha recibido el alta, el uruguayo ha acudido nuevamente a la Ciudad Deportiva acompañado por su mujer, Mina Bonino, al ser requerido por el club para llamarle al orden y comunicarle la apertura de una expediente disciplinario, al igual que a Tchouaméni.

Gabinete de crisis y expediente disciplinario

Lo sucedido ha sido tan grave que el vestuario tuvo que reunirse de urgencia apenas unos minutos después del incidente. José Ángel Sánchez acudió personalmente y el club ha decidido abrir expediente a ambos futbolistas. Nadie salió de la Ciudad Deportiva durante esta reunión interna marcada por la preocupación y la tensión.

La intención es cortar de raíz todos estos conflictos y evitar que el ambiente siga deteriorándose, algo que inquieta mucho a la directiva. Ahora mismo, en el Real Madrid se vive un clima muy tenso, con nerviosismo, diferencias dentro del grupo y la sensación de que el problema todavía está lejos de resolverse.

Y es que este grave enfrentamiento no ha sido incidente aislado. El Real Madrid está viviendo unos meses convulsos en los que existe un deterioro evidente de las relaciones entre muchos jugadores, con episodios de violencia entre jugadores como Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras o este doble de Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni, así como una relación muy distante entre Kylian Mbappé y Jude Bellingham o la ruptura de Dani Ceballos con el entrenador, Álvaro Arbeloa.