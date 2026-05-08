La Armada española despega en el Roma Open

Las victorias de Roberto Bautista y Pablo Llamas cortan la mala racha del tenis español en el Foro Itálico y habrá cuatro españoles en segunda ronda en el Master 1.000 de Roma

Tras cinco derrotas consecutivas, llegaron las alegrías. Un veterano que se va a retirar este año y el menos mediático de esa generación que llega apretando fuerte fueron los encargados de sumar los primeros triunfos para la Armada española en el Roma Open 2026, que ya se ha quedado sin representantes femeninas tras las derrotas de Bouzas y Bucsa, pero que aún cuanta con hasta cuatro opciones en el cuadro masculino.

Dos de ellas, Alejandro Davidovich y Rafa Jódar, estaban ya clasificadas para el segundo turno al ser cabezas de serie, pero los otros dos han llegado desde el primero. Roberto Bautista fue el primer español en ganar un partido en el Foro Itálico, dentro del cuadro final, tras las derrotas previas de Pablo Carreño, Dani Mérida y Jaume Munar.

A sus 38 años y semanas después de haber anunciado que este año será el último de su carrera profesional, Bautista sigue dando guerra y se resiste a salir del Top-100. El castellonense superó al tenista local Francesco Maestrelli, invitado por la organización, por 6-3 y 7-6(2) y avanzo así a la segunda ronda del Masters 1.000 de Roma, donde se cruzará ahora con el cabeza de serie más bajo de los 32, el norteamericano Brandon Nakashima.

Pablo Llamas sobresale en Roma

Si, a priori, Bautista era favorito frente a Maestrelli, el que no lo era con el estadounidense Ethan Quinn era el jerezano Pablo Llamas. Sin embargo, el andaluz, como ya hiciera en la previa, se sobrepuso a cuantos problemas le planteó su rival y accedió a la segunda ronda en Roma, donde se enfrentará al francés Corentin Moutet.

Llamas, que llega de ganar este año el ATP Challenger de Alicante, superó a Quinn por 6-3, 5-7 y 6-3 en un partido en el que, en general, fue mejor y siempre tuvo la iniciativa, incluso cuando su rival logró equilibrar el duelo en la segunda manga.

Stefanos Tsitsipas vuelve a las andadas

La jornada del jueves sirvió para despedir a Stefanos Tsitsipas, quien tras cuajar un digno Mutua Madrid Open, ha vuelto a dar signos de su bajo nivel actual. Ante Tomas Machac cayó en primera ronda por 6-4, 7-6(4), tras una hora y 39 minutos de partido.

También cedió Alex Michelsen, que no acaba de adaptarse a la tierra, ante el austriaco Sebastian Ofner, que será por tanto el rival de Jannik Sinner en segunda ronda. Giovanni Mpetshi Perricard será el del otro ídolo local, Lorenzo Musetti. Otro italiano, Lorenzo Sonego, protagonizaba una de las sorpresas de la jornada al caer por un doble 6-3 ante el emergente tenista peruano Nacho Buse.

En el cuadro femenino, sufrió la vigente campeona, Jasmine Paolini, y tuvo que remontar para pasar a la siguiente ronda, mientras Aryna Sabalenka y Coco Gauff superaban sin problemas esta segunda fase. Este viernes debutan el resto de favoritas al triunfo final.