El boicot a Roland Garros va en serio: "Es la única manera de luchar por nuestros derechos, no hay más"

Aryna Sabalenka encabeza la 'rebelión' de las jugadoras ante el 'prize money' del segundo Grand Slam del año

Los tenistas están en pie de guerra contra Roland Garros. Las quejas por el 'prize money' que otorga el segundo Grand Slam del año han cobrado intensidad a menos de tres semanas de que arranque el torneo parisino y se han convertido en el principal debate de los primeros días dl Roma Open 2026. Allí, la palabra boicot se ha puesto por primera vez sobre la mesa.

Las que principalmente han levantado la voz han sido las tenistas. La número uno, Aryna Sabalenka ha sido la que ha alzado la voz y, tras ella, se han lanzado las principales caras visibles del circuito femenino.

Sabalenka ha explicado donde está su queja. Según la bielorrusa, el reparto actual de Roland Garros destina menos del 15% de los ingresos del torneo a premiar a los jugadores, un porcentaje menor que el que destinan los torneos ATP o WTA, que ronda en torno al 22%.

Ante esto, la número uno del tenis femenino deja claro que se están planteando un boicot y que esta vez no van de farol. "Veremos cómo de lejos podemos llegar, si sería necesario que las jugadoras llegasen a un boicot. Hoy en día, creo que nosotras, las chicas, podemos reunirnos, estar juntas y apostar por todo esto, porque estamos viendo cosas que son muy injustas para las jugadoras. En algún momento vamos a llegar a esto, creo", avisa la bielorrusa.

Sabalenka cree que es una injusticia

Aryna Sabalenka explica la injusticia que aprecia en ese reparto de Roland Garros y cómo las negociaciones que hay entabladas no le convencen de momento. "Cuando te das cuenta de los números que generan y ves lo que reciben los jugadores... creo que el show lo ponemos nosotros. Siento que sin nosotros no habría torneo, no habría entretenimiento. Y creo que, sin dudas, nos merecemos que se nos pague en un mayor porcentaje", afirma la número uno que reitera la opción del boicot.

"Creo que en algún momento, quizás, boicotearemos los Grand Slams, sí. Siento que es la única manera que tenemos de luchar por nuestros derechos, no hay más", sentencia.

Rybakina se apunta... si todas van a una

La cuestión no es que lo diga Sabalenka, sino que, en la previa del Roma Open 2026, le han secundado las tres tenistas que le siguen en el ránking, empezando por Elena Rybakina, la número dos.

"Creo que las mejoras que necesitamos no son solo en los Grand Slams ni solo sobre el prize money. Mucha gente no es consciente de que hay impuestos muy altos. Puedes ganar más, pero gran parte se va en impuestos", afirma la tenista kazaja, quien asegura que se unirá si ve que hay quorum. "Si la mayoría decide boicotear, entonces claro que me sumaría, no habría problema", avisa.

Swiatek pide tranquilidad y espera un gesto de Roland Garros

Iga Swiatek avisa antes que nada que un boicot le parece "una situación bastante extrema", pero sí está de acuerdo con las reivindicaciones de las que habla Sabalenka y que ella conoce, ya que ha participado en los debates.

"Creo que hemos sido bastante razonables con nuestra propuesta y con pedir una parte justa de los ingresos. El aumento del 'prize money’ no es exactamente lo que queríamos, porque el porcentaje de ingresos está bajando. Lo más importante es tener una comunicación adecuada y conversaciones con los organismos, para tener espacio para hablar y quizá negociar. Ojalá antes de Roland Garros haya oportunidad de tener este tipo de reuniones y veremos cómo van", indica la tenista polaca.

Coco Gauff propone crear un sindicato

"Estoy de acuerdo con lo que ha dicho Aryna y creo que otras tenistas también lo apoyan", avisa la número 4 del mundo, una Coco Gauff que tiene además algo en lo que fijarse, la lucha de las jugadoras de la NBA femenina, que han logrado poner contra las cuerdas a la patronal.

En este sentido, Gauff aboga por crear un sindicato. "Las jugadoras de la WNBA tienen un sindicato y creo que eso ayuda bastante a conseguir lo que han logrado. Por lo que he visto en otros deportes, normalmente para conseguir un progreso importante se necesita un sindicato. Debemos sindicalizarnos de alguna forma", avisa la tenista norteamericana.

Coco Gauff tampoco descarta la idea del boicot. "Si todos remásemos en la misma dirección y colaborásemos, al 100% puedo verlo -el boicot-. No se trata solo de mí, se trata del futuro de nuestro deporte. A día de hoy, la mayoría de los jugadores no logran los mismos beneficios que otros tenistas top, especialmente si hablamos de patrocinios y demás. Quizás nosotros estamos ganando mucho dinero fuera de la pista, pero si piensas en los tenistas del 50 al 100, del 50 al 200, con todo el dinero que genera cada Grand Slam, es desafortunado que los 200 mejores del mundo vayan al día, mientras que en otros grandes deportes ni tan siquiera existe este debate", concluye.