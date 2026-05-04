Sinner no quiere que le comparen con Rafa Nadal, Djokovic ni Federer

El de San Cándido hizo historia en Madrid con su quinto Masters 1000 consecutivo, algo que nadie había logrado hasta la fecha. Y, ahora, quiere conseguir el único que le falta en sus vitrinas

Sinner parece estar escribiendo su historia en el tenis a su antojo. El italiano hizo historia el pasado domingo conquistando su quinto Masters 1000 consecutivo y, ahora, le toca reinar en su casa, donde todavía no se ha coronado: el Masters 1000 de Roma. Es el único de los trofeos de esta categoría que le falta en sus vitrinas. Y visto lo visto, salvo que Djokovic le frene, es cuestión de que finalice el certamen para que lo consiga.

Y tras la conquista de Madrid, el número uno del mundo volvió a hacer gala de su humildad y, a pesar de todos sus récords y triunfos, declaró que no le gusta que le comparen con el 'Big Three': "Significa mucho ganar cinco Masters 1000. Al mismo tiempo, como siempre he dicho, no puedo compararme con Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic. Lo que hicieron es algo increíble. No juego por estos récords, ni por récords en general. Juego para mí mismo. Juego para mi equipo, porque ellos saben lo que hay detrás".

Sobre el nivel del torneo en la capital española y la poca resistencia que encontró en la final con Zverev añadió lo siguiente: "En la final fue una actuación realmente muy buena por mi parte, muy sólida, con un buen servicio. Pero no me comparo con otros jugadores. Intento ser la mejor versión posible de mí mismo".

La familia de Sinner, clave en su éxito

El tenista transalpino sigue siendo el mismo de siempre, así lo aseguró en la rueda de prensa en Madrid. Y eso es gracias a sus padres: "También para mi familia porque, a pesar del éxito que he tenido, nunca han cambiado su actitud hacia mí. Son unos padres sencillos y me siento muy seguro cuando estoy con ellos. Nunca hablamos de tenis cuando estoy en casa, así que tenemos una relación estupenda. No juego para otros récords. Como dije, lo que hicieron otros jugadores en el pasado, y Novak, sigue siendo increíble".

En este mismo sentido, saborea los triunfos pero siendo consciente de que todo puede cambiar en un abrir y cerrar de ojos: "Las cosas pueden cambiar rápidamente en cualquier situación. Hay jugadores magníficos y los jugadores intentan ganarte todos los días. La mayoría de las veces la presión está de mi lado. También tienes que lidiar con eso. Novak me ganó en Australia jugando un tenis excelente, un tenis increíble. No puedo predecir el futuro. No sé qué va a pasar. No sé cómo voy a llegar, física o mentalmente a los torneos más importantes".

La aparición de Rafa Jódar y la información sobre los jóvenes

Por otro lado, destacó la nueva generación de tenistas que están apareciendo en el último año: "Hay grandes jugadores, jugadores que conocemos, que parecen estar llegando, y de hecho ya están ahí. Alguien como Jódar, hace seis meses, nadie lo veía, y ahora está aquí, entre los nombres más importantes. Quizás en un par de meses aparezca un nuevo jugador. Blockx llegó a semifinales aquí y antes era un jugador bastante desconocido. Es muy difícil decirlo. Creo que hay jugadores con un gran potencial, todos. Hay que estar preparado. Hay que informarse. Con cada nombre que viene, hay que estar muy bien informado".

El panorama de Sinner en Roma

El italiano Jannik Sinner quedó encuadrado este lunes en el Masters 1000 de Roma en el lado del quinto cabeza de serie, Ben Shelton, con posible cruce en cuartos de final, ronda en la que Novak Djokovic podría verse con Lorenzo Musetti, mientras que en semifinales podrían esperar al serbio Alex de Miñaur, Alexander Zverev o incluso la joven promesa española Rafael Jódar.

Sinner se dispara en el ranking ATP

El italiano Jannik Sinner, primer jugador de la historia en ganar cinco Masters 1000 de forma consecutiva, desde París 2025 hasta Madrid 2026, se dispara al frente de la clasificación ATP, con 14.350 puntos, 1.390 más que Carlos Alcaraz, ausente en la Caja Mágica por lesión.La primera victoria en el torneo madrileño y la ausencia del español abre aún más el hueco, en tanto que el alemán Alexander Zverev, finalista ante Sinner, sumó 550 puntos y consolida el tercer puesto de la lista, con 5.805, por los 4.700 del serbio Novak Djokovic.

El torneo de Madrid sólo ha causado un cambio en el 'top 10'. El ruso Daniil Medvedev sube a la novena plaza y adelanta al italiano Lorenzo Musetti, mientras que su compatriota Flavio Cobolli y el checo Jiri Lehecka suben una posición, a la 12 y 13, respectivamente, en detrimento de otro ruso, Andrey Rublev, ahora 14.