Así queda la clasificación de LaLiga Hypermotion tras el triunfo del Málaga y el tropiezo del Cádiz en la jornada 38 de Segunda

Este sábado se disputaron un total de tres encuentros en la jornada 38 de Segunda división en los que se midieron Cultural Leonesa y Cádiz, Castellón y Córdoba, Eibar y Málaga. Estos duelos se sumaron a otros tres que se jugaron el viernes y donde se enfrentaron Zaragoza y Granada, Deportivo de La Coruña y Leganés, Andorra y Albacete

LaLiga Hypermotion está que arde este fin de semana con la disputa de la jornada 38. A diferencia de lo que ocurre en otras ocasiones, el viernes se disputaron tres encuentros. El Zaragoza perdió ante el Granada y se aleja de la permanencia. El Deportivo venció al Leganés en un partido muy bronco y el Albacete venció en Encamp a un Andorra que no terminó contento con el árbitro. En los duelos de este sábado, el Cádiz desaprovechó una gran oportunidad y empató ante la Cultural Leoensa en el Reino de León. El Castellón cayó en Castalia ante el Córdoba. Eibar y Málaga cerraron los encuentros de este sábado en Segunda división con un espectáculo de goles

Zaragoza 0-1 Granada: cruel desenlace en el Ibercaja Estadio

El Granada, con su victoria en el último instante del partido, hundió más al Real Zaragoza, que no consigue reaccionar, y sigue anclado en zona de descenso, mientras que el Granada ya tiene la salvación en la mano, tras un partido que ha sido bastante igualado, jugado con mucha intensidad, con pocas ocasiones de gol y que en la última jugada el Granada asestó el golpe definitivo a los maños.

Deportivo de La Coruña 2-1 Leganés: batalla dentro y fuera del césped de Riazor

Un penalti detenido por Álvaro Ferllo a Amadou Diawara en el tiempo de descuento permite al Deportivo recuperar el segundo puesto de LaLiga Hypermotion, después de tumbar a un CD Leganés (2-1) que alarga su sufrimiento por la permanencia.

Andorra 0-1 Albacete: Piqué la vuelve a liar

Un gol de Jonathan Gómez 'JoGo', el norteamericano de orígen mexicano del Albacete Balompié, acabó con la racha victoriosa del Andorra. El partido tuvo un final polémico con las expulsiones del técnico Carles Manso y el entrenador de porteros Dani Ortiz ya que el gol llegó después de un pisotón reclamado por los locales y no señalado de José Lazo a Martí Vilà. A los del Principado les faltó el gol y acabaron con 21 remates para 5 de los de Alberto González.

Cultural Leonesa 2-2 Cádiz: El colista ahonda en la crisis de los amarillos

El Cádiz vio como se le escapaban en el descuento dos puntos que podrían haberle dado una gran dosis de tranquilidad, pero tendrá que depender de otros rivales -Huesca y Mirandés- para no caer al descenso, tras verse igualado por el colista, Cultural Leonesa, al que el punto de poco le sirve.

Castellón 1-2 Córdoba: Iván Ania quiere subirse el play off de ascenso

El Córdoba avivó este sábado su sueño de alcanzar la promoción de ascenso a Primera al lograr en el estadio SkyFi Castalia su quinta victoria consecutiva (1-2) ante un Castellón que se topó con un gran Iker Álvarez y que ve complicarse sus opciones de ascenso directo. Castellón y Córdoba cumplieron con la tradición que rige sus últimos enfrentamientos y salieron dispuestos a jugar un partido de tú a tú, con un ritmo elevado y ocasiones en ambas porterías. El primero en intentarlo fue el Córdoba, pero Fuentes y Guardiola se toparon con Matthys, que rechazó sus lanzamientos. La respuesta albinegra llegó con Camara y con Ronaldo Pompeu, pero Iker Álvarez resolvió con inspiración y reflejos ambas situaciones. También lo intentó desde la frontal del área Jakobsen, pero su golpeo que buscaba una escuadra se marchó alto.

Eibar 2-4 Málaga: Funes da un golpe sobre la mesa en Ipurúa

Eibar y Málaga vivieron un choque cargado de goles y con varias alternancias en el marcador. Se adelantó el cuadro de Funes en 8 desde los once metros con Chupe como autor. Antes del descanso el Eibar de Beñat San José remontó con goles de Sergio Álvarez en el 20 y Corpas en el 32. En el segundo tiempo el Máalga se desató con tres goles en los casi 20 minutos que van desde el 65 hasta el 84. Primero fue Adrián Niño, luego Brasanac en el 78 y remató el triunfo en Ipurúa otra vez Niño con el definitivo 2-4 para meter a los malacitanos de forma provisional en play off a falta de los encuentros de Burgos y Las Palmas.

Resultados de LaLiga Hypermotion actualizados

Clasificación actualizada de LaLiga Hypermotion tras la jornada 38