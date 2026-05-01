Cádiz, Real Zaragoza y Racing aprietan LaLiga Hypermotion: así puede cambiar todo en una jornada 38 de infarto

La Segunda División entra en su tramo más decisivo con solo cinco jornadas por jugarse, una lucha abierta por el ascenso y un descenso comprimido donde cualquier resultado puede ser definitivo

LaLiga Hypermotion está al rojo vivo en la jornada 38Cadiz CF / Racing de Santander

Quince puntos en juego y una clasificación completamente abierta. LaLiga Hypermotion afronta una jornada 38 que puede marcar el destino de media categoría, tanto en la pelea por subir a LaLiga como en la lucha por no caer a Primera RFEF.

El foco está dividido entre dos extremos: el Racing de Santander y la UD Almería pelean por el ascenso directo, mientras que equipos como el Cádiz CF o el Real Zaragoza viven al borde del descenso en un escenario sin margen de error.

Racing, Almería y Deportivo: las combinaciones que pueden romper el ascenso

El Racing de Santander (69 pts) sigue líder, pero el último empate ante la AD Ceuta ha reducido su margen. Si gana al Huesca y el Almería tropieza ante el Mirandés, podría dar un paso casi definitivo hacia Primera.

El Almería (67 pts) depende de sí mismo, pero una derrota combinada con victoria del Deportivo (65 pts) podría meterle en problemas. El conjunto gallego está al acecho y podría colocarse a solo un punto del ascenso directo si gana al Leganés y fallan los de arriba.

Cada resultado arrastra al siguiente en una jornada puede cambiar completamente la jerarquía en la parte alta de la clasificación.

Castellón, Las Palmas y Burgos: el ‘playoff’ se decide en milímetros

La pelea por el ‘playoff’ de ascenso está completamente abierta. Entre el Castellón (64 pts), Las Palmas (63) y Burgos (61) apenas hay margen de error.

Si el Castellón gana al Córdoba, consolidará su posición. Pero una derrota, sumada a triunfos de Las Palmas o Burgos, puede provocar un vuelco total en la zona de privilegio.

El margen es tan estrecho que incluso el Málaga (60 pts) o el Eibar (61 pts) pueden meterse de lleno en la pelea si encadenan una victoria clave en una jornada que los enfrenta.

Cádiz, Huesca y Zaragoza: el descenso más apretado de los últimos años

La zona baja es puro drama. El Cádiz CF (38 pts) sigue fuera del descenso, pero tras perder siete partidos seguidos su margen es mínimo.

Por detrás, Huesca y Mirandés (36 pts) están a solo dos puntos, mientras que el Real Zaragoza (35 pts) necesita ganar sí o sí para no hundirse aún más.

La diferencia entre el 18º y el 21º es de apenas tres puntos. Una victoria o una derrota puede cambiarlo todo de un momento a otro.

Cultural Leonesa vs Cádiz: el partido que puede cambiarlo todo

El duelo entre Cultural Leonesa (32 pts) y Cádiz CF es el más decisivo de la jornada. Si el Cádiz gana, seguirá fuera del descenso una semana más.

Pero si pierde y sus rivales suman, podría caer a la zona roja en una situación límite. La Cultural, por su parte, tiene la oportunidad de reengancharse definitivamente a la permanencia.

Es un partido con impacto directo en toda la clasificación, donde el colista recibe al primer equipo salvado. El resultado del encuentro que puede arrastrar a varios equipos.

La clasificación al inicio de la jornada 38 de LaLiga Hypermotion

La Segunda división vuelve a demostrar su esencia: constancia arriba, drama abajo. En cinco jornadas puede pasar absolutamente de todo.

Los dos primeros subirán directamente, mientras que el ‘playoff’, del tercero al sexto, y el descenso, del vigésimo segundo al décimo noveno, siguen completamente abiertos. No hay margen para la relajación.