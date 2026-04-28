Una grave lesión y el fin de su contrato separan a Loiodice de Las Palmas

Enzo Loiodice se despide de la UD Las Palmas tras una lesión que lo deja fuera del tramo final y la finalización de su contrato este verano

La UD Las Palmas ha confirmado una noticia que complica su planificación en el tramo decisivo del curso: Enzo Loiodice deberá pasar por quirófano y estará de baja entre seis y ocho semanas, lo que le deja prácticamente sin opciones de volver a jugar esta temporada.

Una lesión que no ha dejado de empeorar

El centrocampista francés sufrió el percance el pasado 2 de abril en el encuentro frente al Granada CF, disputado en el Estadio de Gran Canaria. En aquel partido tuvo que retirarse en los primeros minutos tras una acción que parecía inicialmente un esguince de tobillo izquierdo.

Sin embargo, lejos de mejorar, la dolencia ha evolucionado negativamente, obligando al club a tomar la decisión de intervención quirúrgica para tratar la lesión de forma definitiva.

Un golpe importante para el centro del campo

La ausencia de Loiodice supone un duro revés deportivo para el técnico Luis García, que pierde a uno de sus futbolistas más regulares, constantes y utilizados durante toda la temporada. El mediocentro había disputado 32 partidos, siendo una pieza clave en la estructura del equipo.

Su baja llega en el momento más decisivo del curso, obligando al cuerpo técnico a reorganizar el centro del campo y buscar alternativas inmediatas.

Operación y recuperación prolongada

Según el comunicado oficial, el jugador será operado este jueves, y el periodo estimado de recuperación será de 6 a 8 semanas, sujeto a evolución clínica. Este plazo deja a Loiodice prácticamente fuera de la recta final de la temporada, que concluye a finales de mayo.

El club reconoce que la prioridad es su recuperación completa, sin acelerar procesos que puedan comprometer su futuro físico.

Un adiós que puede ser definitivo

Más allá del problema físico, esta situación abre un escenario incierto respecto al futuro del jugador. Enzo Loiodice finaliza contrato el 30 de junio, y por el momento no ha renovado su vinculación con la entidad.

El propio futbolista ya había manifestado semanas atrás su intención de esperar al final de temporada antes de decidir su futuro, aunque la lesión cambia por completo el contexto.

Las Palmas pierde a un jugador clave

La baja de Loiodice deja a Las Palmas sin uno de sus pilares del centro del campo, en un momento en el que cada punto es decisivo. El equipo deberá afrontar el tramo final con menos profundidad en la plantilla y con la necesidad de reajustar su sistema táctico.

Así, el club afronta el final de temporada con una ausencia importante, mientras el futuro de Loiodice queda marcado por una lesión que lo aleja del terreno de juego y abre un periodo de incertidumbre deportiva y contractual.