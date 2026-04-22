Oficial: El Cádiz destituye a Sergio González tras otra crisis de resultados

El técnico catalán solo ha sumado tres puntos en siete partidos en su segunda etapa y deja al equipo al borde del descenso en LaLiga Hypermotion, con Imanol Idiakez como principal candidato al banquillo

El Cádiz CF ha destituido a Sergio González como entrenador del primer equipo este 22 de abril tras una racha de resultados muy negativa. El técnico catalán, que regresó al club hace apenas mes y medio, no ha logrado revertir la dinámica.

El conjunto gaditano ha perdido seis partidos consecutivos tras ganar en su debut y afronta el duelo ante Las Palmas con riesgo real de caer en descenso, en una situación límite en LaLiga Hypermotion.

Una segunda etapa que termina en fracaso

La segunda etapa de Sergio González en el Cádiz ha sido breve y sin impacto positivo. El técnico llegó el pasado 9 de marzo con el objetivo de enderezar el rumbo del equipo, pero los resultados no han acompañado.

Su estreno fue esperanzador, con una victoria ante el Mirandés, pero desde entonces el equipo encadenó seis derrotas consecutivas frente a Málaga, Ceuta, Valladolid, Córdoba, Andorra y Sporting. El balance final deja una cifra preocupante: solo tres puntos de 21 posibles. Una dinámica que ha condenado al entrenador y ha agravado la situación deportiva del club.

El comunicado oficial y un proyecto que se desmorona

El club anunció la decisión a través de un comunicado oficial, en el que también confirmó la salida de su cuerpo técnico. “El Consejo de Administración del Cádiz Club de Fútbol ha comunicado a Sergio González su destitución como entrenador del primer equipo. Junto al técnico, cesan Carlos Sánchez y Sergio Dorado”, señaló la entidad.

Además, el club quiso agradecer su trabajo durante esta segunda etapa, destacando su profesionalidad pese a los malos resultados obtenidos en este tramo final de temporada.

La destitución refleja la urgencia de la situación. El Cádiz solo ha sumado cuatro puntos en los últimos 15 partidos, una racha que ha hundido al equipo en la clasificación.

Idiakez, favorito para evitar el descenso

Con la salida de Sergio González, el Cádiz ya trabaja en su sustituto. Todo apunta a que Imanol Idiakez será el encargado de asumir el reto de salvar al equipo, según informa Marca.

El técnico, que ya coincidió con Lucas Pérez en el Deportivo, llega como una apuesta para intentar reactivar a un vestuario tocado anímicamente y sin margen de error. Será el tercer entrenador de la temporada tras las etapas de Gaizka Garitano y el propio Sergio González, lo que evidencia la inestabilidad del proyecto.

Una crisis profunda que amenaza con el descenso

La situación del Cádiz es crítica. El equipo se encuentra en caída libre y apenas mantiene tres puntos de ventaja sobre la zona roja, con el Zaragoza al acecho. Especialmente preocupante es el rendimiento en casa, donde el equipo acumula siete derrotas consecutivas, una losa que ha terminado por dinamitar cualquier opción de estabilidad.

El próximo partido ante Las Palmas se presenta como una final anticipada. El Cádiz podría afrontarlo en puestos de descenso si no se dan resultados favorables en la jornada.

Segunda División, un banquillo en constante agitación

La destitución de Sergio González es la número 17 en Segunda división esta temporada, igualando ya el registro de la campaña anterior.

La categoría de plata se confirma, una vez más, como una de las más exigentes del fútbol español, donde la presión por los resultados no deja margen para proyectos a medio plazo.

En el caso del Cádiz, el tiempo se agota. Con pocas jornadas por delante, el objetivo es claro: evitar un descenso a 1ª RFEF que tendría consecuencias muy duras para el club.