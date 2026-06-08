La FIFA retira al Cádiz de la lista de clubes españoles sancionados sin poder inscribir

El organismo internacional actualiza su registro de prohibiciones de inscripción y el club amarillo de LaLiga Hypermotion desaparece tras aclarar el error en el pago por derechos de formación de Brian Ocampo

La FIFA ha actualizado su lista de clubes sancionados con prohibición de inscribir futbolistas y el Cádiz CF ya no aparece entre los equipos españoles afectados. El club amarillo había figurado en el registro por un problema relacionado con un pago de derechos de formación de Brian Ocampo.

La entidad gaditana ya explicó que se trataba de un error en el número de cuenta de un pago de 3.637,29 dólares, una incidencia que había sido subsanada y que no debía acarrear una sanción definitiva. La nueva actualización del listado confirma ahora su retirada.

El Cádiz desaparece de la lista de sancionados de la FIFA

El caso del Cádiz generó ruido porque la FIFA lo incluyó en su Registration Ban List, el registro que recoge a los clubes que tienen prohibido temporalmente inscribir nuevos jugadores por distintos motivos, como disputas económicas o incumplimientos normativos.

En la ficha inicial del club amarillo figuraba una prohibición aplicable al fútbol masculino desde el 2 de junio de 2026 y con una duración de tres periodos de inscripción. Sin embargo, desde el Cádiz se insistió desde el primer momento en que la situación respondía a un problema administrativo ya corregido.

La explicación del club fue concreta: el asunto estaba relacionado con un pago por derechos de formación de Brian Ocampo y no con una deuda deportiva de mayor alcance. Ahora, con la actualización de la lista, el Cádiz queda fuera del registro de clubes españoles con bloqueo activo de inscripción.

Qué clubes españoles siguen en la lista FIFA

La actualización de la FIFA mantiene a varios clubes españoles en el listado. Según el registro, aparecen entidades como Vélez CF, CF Fuenlabrada, Algeciras CF, CD Badajoz, Águilas FC, CD Lugo, CD Manchego Ciudad Real, Som Maresme FC y Club Marino de Luanco.

En la mayoría de casos, la duración de la prohibición es de carácter indefinido, es decir, hasta que la sanción sea levantada. En la web de la FIFA, la excepción más visible es el Vélez, con una prohibición de tres periodos de inscripción iniciada el 19 de marzo de 2025.

También llama la atención la presencia duplicada del Badajoz, con dos fechas distintas de inicio: 17 de febrero de 2026 y 15 de mayo de 2026. En ambos casos, la duración figura como indefinida hasta que se levante la medida.

Una prohibición de inscripción no siempre significa no poder fichar

La clave está en el matiz. La lista de la FIFA habla de prohibiciones de registro, no exactamente de fichajes en sentido amplio. Un club puede negociar o alcanzar acuerdos, pero no puede inscribir nuevos futbolistas mientras la prohibición siga activa.

Esto afecta directamente a la planificación deportiva, porque impide registrar jugadores para competir oficialmente. En la práctica, para un club con sanción activa, cualquier incorporación queda bloqueada hasta que se resuelva el expediente o se levante la medida.

El caso Cádiz queda en un aviso administrativo

La retirada del Cádiz del listado reduce el impacto deportivo de una noticia que había generado inquietud entre la afición amarilla. Si la sanción se hubiese mantenido, el club habría tenido un problema serio de planificación en pleno mercado estival. Además, el equipo llega tras una temporada donde ha rozado el descenso en LaLiga Hypermotion, y no poder reforzar la plantilla hubiera sido desastroso.

Finalmente, el asunto queda como un aviso administrativo que el club ya había intentado contextualizar desde el primer momento. La rápida actualización del registro de la FIFA refuerza esa versión y evita que el Cádiz tenga que afrontar un bloqueo de tres ventanas de inscripción.