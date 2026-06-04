El futuro de Lucas Pérez en el Cádiz entra en su fase decisiva

Lucas Pérez encara la fase decisiva para decidir su futuro tras dejar al Cádiz un año más en Segunda División. El delantero de 37 años valora su decisión final en el momento que el club prepara un verano con muchas carpetas por abrir

Lucas Pérez apunta a decidir su futuro de manera inminente. El delantero de 37 años llegó al Cádiz el pasado mes de abril, cuando firmó su salida del PSV y optó por vivir una segunda etapa en el conjunto andaluz. Tras jugar siete partidos en LaLiga Hypermotion, todo parece indicar que el jugador gallego dirá adiós al cuadro de Imanol Idiakez, pese a que todavía no ha habido comunicación oficial por las partes correspondientes.

Lucas Pérez se podría marchar del Cádiz habiendo dejado al equipo en Segunda División

Lucas Pérez firmó su fichaje por el Cádiz a falta de ocho jornadas para el final de LaLiga Hypermotion. El equipo, de la mano de Imanol Idiakez, estaba en situación de riesgo serio de descenso a Primera RFEF por su cercanía con los puestos de abajo de la clasificación. Con ello, el delantero ha disputado siete partidos, viendo puerta en la victoria ante el Leganés del pasado 24 de mayo, certificando su permanencia en Segunda División.

Lucas Pérez ha cumplido con lo que dijo en su presentación con el Cádiz en el pasado mes de abril: "El Cádiz representa una ciudad histórica y entiendo por la situación que está pasando. Como aficionado del Deportivo, entiendo la situación. La realidad sabemos cuál es y es la que venimos a intentar solucionar. Ojalá al final de temporada nos vayamos todos contentos por haber hecho un buen final de temporada, al menos".

El Cádiz ha terminado la temporada en la decimo octava posición de la clasificación con 43 puntos, a tres del Mirándes, que ha descendido a Primera RFEF junto con el Huesca, Cultural Leonesa y Real Zaragoza. Por ello, Lucas Pérez se podría ir del club andaluz habiendo dejado al equipo un año más en Segunda División, además de haber terminado el curso sin disputar el último encuentro de LaLiga Hypermotion, frente al Racing de Santander.

Lucas Pérez apunta a su adiós del Cádiz a la espera de una decisión final

Lucas Pérez, estafado recientemente con más de 300.000 euros, apunta a decidir su futuro de manera inminente, ya que firmó hasta final de temporada con el Cádiz. Los de Imanol Idiakez deben ponerse manos a la obra y comenzar a planificar el devenir de la plantilla de cara a la siguiente campaña en LaLiga Hypermotion, por lo que la continuidad del gallego es una incógnita a día de hoy.

No obstante, el medio El Terriorio Cadista ha informado que la intención de Lucas Pérez sería la de poner fin a su etapa en el Cádiz, dando por terminada de esta manera su segunda en el club andaluz. Cabe recordar que el delantero de 37 años defendió los colores amarillos en las temporadas 2021/2022 y en la 2022/2023, antes de dar el salto del Deportivo de la Coruña y fichar posteriormente por el PSV holandés.

Por ello, Lucas Pérez, que tuvo clara la salvación del Cádiz, se podría despedir del Cádiz en los próximos días, al igual que el club mediante un comunicado oficial. A sus 37 años, el gallego podría afrontar un nuevo reto en su carrera profesional tras pasar anteriormente por equipos como el Elche, Alavés, West Ham o incluso Arsenal.

El Cádiz abre un verano clave: el futuro de Lucas Pérez y ocho contratos en el aire

Lucas Pérez diría adiós al Cádiz tras sumar un total de 38 partidos en las dos etapas de amarillo, además de haber logrado siete goles. Sin embargo, el futuro de Lucas Pérez no es la única carpeta que debe abrir la dirección deportiva, ya que hay hasta otros ochos jugadores que acaban contrato a final de temporada: Antoñito Cordero, Rominigue Kouamé, Brian Ocampo, Dawda Camara, Pelayo Fernández, Álex Fernández, Roger Martí y Alfred Caicedo.

De la misma manera, el técnico Imanol idiákez debe sentarse con el Cádiz para decidir su futuro. En la última rueda de prensa de la temporada, tras el partido contra el Racing de Santander, explicó que "tenemos que sentarnos, ir al detalle y profundizar", por lo que su renovación o salida podría ser noticia en los próximos días o semanas en el conjunto andaluz.