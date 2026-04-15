Lucas Pérez no duda: "El Cádiz se salva"

Lucas Pérez lidera el mensaje de fe en el Cádiz, convencido de que el equipo logrará la permanencia en el momento más decisivo

El regreso de Lucas Pérez al Cádiz no ha pasado desapercibido. El delantero gallego volvió a vestir la camiseta amarilla el pasado domingo frente al Andorra, dejando sensaciones positivas desde el primer momento. De hecho, estuvo muy cerca de estrenarse como goleador con un potente cabezazo tras un centro desde la banda izquierda. Su reaparición ha generado ilusión en un tramo clave de la temporada.

Apenas unos días después de ese partido, el atacante participó en una entrevista en Cadena SER, donde lanzó un mensaje claro: confianza total en la permanencia del equipo. “El Cádiz se va a salvar sin ninguna duda”, aseguró con rotundidad, intentando transmitir tranquilidad a una afición preocupada por la situación deportiva.

Un liderazgo necesario dentro del vestuario

A sus 37 años, Lucas se ha convertido rápidamente en una figura de referencia. Su experiencia en equipos como el Deportivo o el PSV le otorga un peso importante dentro del grupo. Llegó como agente libre hace pocas semanas y ya ejerce como una de las voces más influyentes del vestuario.

En un contexto complicado, donde el equipo necesita resultados urgentes, el delantero insiste en que la plantilla tiene nivel suficiente. “Hay jugadores de sobra para salir de esta situación”, vino a expresar, convencido de que el potencial del grupo terminará imponiéndose.

La clave: unión entre afición y equipo

Uno de los aspectos que más destacó fue la importancia del ambiente en el estadio. Lucas puso como ejemplo los últimos minutos del encuentro ante el Andorra, donde el equipo mostró una versión más intensa y valiente. Según él, ese impulso vino directamente desde la grada.

“Esa energía es la que nos va a salvar”, explicó, subrayando que el apoyo del público ayuda a que los jugadores se liberen sobre el césped. Para el gallego, la conexión entre equipo y afición será determinante en los partidos que quedan en casa.

Sintonía con compañeros clave

En el plano futbolístico, Lucas también habló sobre su entendimiento con jugadores como Suso o Brian. Considera que compartir una visión similar del juego facilita la asociación en el campo y permite generar más peligro.

Además, destacó que futbolistas con experiencia deben asumir responsabilidades en momentos críticos. “Hay que exigir a los que tienen que dar un paso adelante”, vino a señalar, convencido de que ese liderazgo colectivo beneficiará al grupo.

Un regreso marcado por lo emocional

Más allá de lo deportivo, el delantero quiso dejar claro que su vuelta al Cádiz tiene un fuerte componente sentimental. Aseguró que no responde a amistades dentro del club, sino al cariño recibido por parte de la afición.

“Necesitaba volver a sentir un campo de fútbol”, confesó, destacando lo feliz que se siente cada vez que pisa las instalaciones del club. Incluso comparó el ambiente con el de su tierra natal, reconociendo que le genera emociones similares.

Mensaje final a la afición

Para cerrar, Lucas lanzó un mensaje directo a los seguidores cadistas: agradecimiento, compromiso y unión. Recalcó que el objetivo es “salvar el Cádiz de su gente”, apelando al sentimiento colectivo.

También pidió que, más allá de posibles protestas, el equipo reciba todo el apoyo cuando comience cada partido. Su idea es clara: con la afición empujando y el equipo comprometido, la permanencia es posible.