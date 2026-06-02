Insisten en el interés del Sevilla por Luis Palma tras romperse el acuerdo esperado

En Honduras insisten que en Nervión están muy pendientes del extremo de 26 años, sobre todo por las complicaciones para consumarse su traspaso definitivo al Lech Poznan, y su entorno ya no desmiente el interés

A mediados de abril apareció en la órbita del Sevilla el nombre de Luis Palma, extremo hondureño de 26 años que ha recuperado su mejor nivel este curso durante su cesión en el Lech Poznan procedente del Celtic de Glasgow.

En este sentido, desde Escocia se apuntaba que los nervionenses estaban pendientes de su situación de cara al próximo verano ante el deseo del futbolista de aprovechar su buen momento y dar el salto a una Liga más competitiva como la española. Así, el entorno del futbolista reconoció a ESTADIO Deportivo esta intención a la par que aseguró que, de momento, no ha habido ningún acercamiento por parte nervionense y que había muchas posibilidades de que el Lech Poznan ejecutara la opción de compra de cuatro millones.

Falta de acuerdo entre Lech Poznan y Celtic para su traspaso

Mes y medio después, esta vía ha ganado fuerza de nuevo por las informaciones que llegan desde Honduras sobre la falta de acuerdo entre Celtic y Lech Poznan para el traspaso definitivo de Palma, que recientemente ha conquistado la liga polaca. Así, según afirma el conocido periodista catracho Álvaro de la Rocha, los escoceses han rechazado ya varias ofertas del club polaco, que intenta renegociar a la baja la cuantía de la opción de compra sin recibir hasta ahora una respuesta positiva.

Tanto es así que el Celtic habría dado por finalizadas las conversaciones y se remite a la cifra pactada con un plazo reducido para abonarla, por lo que la intención polaca de hacerse con los servicios del extremo hondureño corre serio peligro, lo que beneficiarían a los intereses sevillistas.

El Sevilla, pendiente de su futuro inmediato

De hecho, esta misma fuente afirma que el Sevilla sigue muy de cerca todo lo que suceda en este asunto por si se produce la circunstancia para intentar su fichaje, lo que supondría un desembolso que difícilmente cuadraría en las maltrechas cuentas nervionenses.

Antes estas informaciones, ESTADIO Deportivo ha contactado de nuevo con el entorno de Luis Palma, que en esta ocasión, a diferencia de la pasada, ha declinado pronunciarse sobre un interés del Sevilla del que anteriormente aseguraban no tener constancia.

Lo cierto es que el Sevilla pretende reforzar el costado zurdo ante la previsible salida de Rubén Vargas, a día de hoy entre los futbolistas más vendibles de la plantilla y con la posibilidad de revalorizarse en el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Tampoco está garantizado el futuro de Ejuke en Nervión tras una campaña guadianesca en la que solo ha despuntado en un tramo a las órdenes de García Plaza.

Luis Palma ocuparía ficha de extranjero, pero ahora mismo hay una libre tras la salida de Alexis Sánchez una vez concluido su corto periplo en el Ramón Sánchez-Pizjuán.