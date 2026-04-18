Luis Palma, vinculado al Sevilla, recoge el guante y no esconde su deseo para verano

El entorno del hondureño, recientemente relacionado con Nervión, reconoce a ESTADIO que estaría encantado de dar ya el salto a una competición como la española, pero que, de momento, no se han producido movimientos concretos en clave sevillista

Recientemente, desde Escocia se apuntaba que Antonio Cordón ha situado en su punto de mira a Luis Palma, extremo hondureño que a sus 26 años ha recuperado su mejor versión en el Lech Poznan.

En este sentido, aseguraban días atrás que el Sevilla medita entrometerse en las intenciones del equipo polaco de ejercer la opción de compra pactada con el Celtic de Glasgow en su contrato de cesión, que se eleva a cuatro millones de euros.

La idea, según dichas fuentes, sería convencer al futbolista para que presione en favor de los nervionenses y fuera posible una nueva cesión, para lo que el Lech Poznan debería renunciar a la opción de compra, pues en el caso de ficharle ya supondría un desembolso que no se plantearían en Nervión.

Sin movimientos, pero con predisposición por parte de Luis Palma

Lo cierto es que el entono del futbolista ha asegurado a ESTADIO Deportivo que, de momento, no se han producido contactos por parte del Sevilla y que no les consta que haya habido movimientos en esta dirección, al menos a día de hoy.

Sin embargo, desde el círculo de Palma no esconden el deseo de futbolista de dar el salto a una competición más potente en Europa ahora que atraviesa por un buen momento, como demuestran sus ocho goles y nueve asistencias.

Hasta ahora, desde que salió de Honduras, ha jugado en Grecia, Escocia y Polonia y aspira a recalar en una de las grandes Ligas con España, como preferencia, por lo que estaría encantado de que las informaciones sobre el Sevilla cristalizaran en movimientos concretos que hasta ahora no se habrían producido.

El plazo para la ejecución de compra del Lech Poznan

En cambio, ED ha podido saber que la ejecución de la opción de compra por parte del Lech Poznan sí se trata de una posibilidad real, si bien hasta dentro de varias semanas no se profundizará más en este asunto, tiempo que trataría de aprovechar el Sevilla a tenor de lo publicado en Escocia.

Si finalmente, el club polaco renunciara a este derecho, el Celtic estaría abierto a otra cesión del futbolista de 26 años o a un traspaso aprovechando su rendimiento en la Ekstraklasa.

Por otro lado, desde Honduras, el periodista Marvin Ávila, señala a esta redacción que Luis Palma tiene nivel para jugar en un campeonato más prestigioso y que tiempo atrás se le consideraba como el futbolista catracho con mayor proyección del momento, si bien no terminó de responder a las expectativas y ahora ha empezado a resurgir durante la cesión en el Lech Poznan.

Cambios en el costado zurdo del Sevilla

Cabe recordar que su posición está cubierta a día de hoy por Rubén Vargas y Ejuke, si bien el helvético se erige en uno de los futbolistas más vendibles de la plantilla y no le faltarán ofertas, más si realiza un buen Mundial, mientras que el nigeriano juega un papel secundario con García Plaza y su salida gana fuerza tras dos temporadas sin regularidad.