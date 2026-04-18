Vigilan a Antonio Cordón para llevárselo del Sevilla en verano

La incertidumbre deportiva e institucional y su trabajo este curso no garantizan su continuidad en Nervión una vez que ha trascendido que está en la agenda de clubes dispuestos a tirar de chequera

A día de hoy, el horizonte del Sevilla se presenta completamente indefinido tanto en el plano deportivo como institucional por la situación del club en ambos planos.

Por un lado, en la recta final se encuentra inmerso en la lucha por la salvación y es una incógnita en qué categoría militará la próxima temporada, mientras que el proceso de venta de la entidad avanza con el grupo inversor de Sergio Ramos como el mejor posicionado, aunque igualmente existen más preguntas que certezas con el mes de mayo, a priori, como fecha clave.

Este panorama dificulta la planificación sobremanera, hasta el punto de que tampoco se sabe quién dirigirá al equipo la próxima temporada, si seguirá García Plaza, en el caso de cumplir el objetivo, o habrá un nuevo cambio en el banquillo.

El futuro de Cordón en Nervión, sin garantías

Una tesitura plena de incógnitas, agravada por el agujero en las cuentas, que no garantiza tampoco la continuidad de Antonio Cordón como director de fútbol profesional más allá de que ya haya empezado a sentar los cimientos del Sevilla 26/27 al atar los fichajes de Arouna Sangante, Juan Iglesias y Patrik Mercado, este último ahora en el aire y pendiente del examen médico en verano tras la grave lesión del ecuatoriano.

Y es que la inestabilidad ahora mismo en el club, que podría cambiar de manos en pocos meses, un sueldo muy forzado dentro de las cuentas nervionenses y no haber cumplido con las expectativas en los mercados genera un escenario no descartable de que su etapa en Nervión acabe antes de lo previsto, pues firmó por tres temporadas.

Vigilado en México y Arabia, y en la agenda para volver al Mónaco

Extremo que gana fuerza a tenor del interés que despierta el alto ejecutivo extremeño en el panorama internacional, en el que mantiene cartel por su trabajo realizado tanto en España como en el extranjero.

Así, el periodista especialista en mercado Mateo Moretto afirma que a Antonio Cordón no le faltan pretendientes para continuar con su carrera más allá del Ramón Sánchez-Pizjuán y que están atentos a la posibilidad de entregarle las llaves de sus próximos proyectos.

En este sentido, le vigilan de cerca desde México, donde varios equipos le tendrían agenda, también en Arabia con la chequera preparada y un club en el que ya realizó esta tarea, el Mónaco. Los del Principado estarían interesados en recuperarle tras liderar el proyecto de la 16/17.

Cabe recordar que Cordón ha sido la cabeza visible de la parcela deportiva en numerosos clubes, entre ellos Villarreal, Betis, Olympiacos, Rio Ave, o Nottingham Forest, además de ocupar un alto cargo en la Selección de Ecuador antes de recalar en el Benito Villamarín.

Siete fichajes con 250.000 euros y suspendido por la afición

A Nervión llegó el pasado verano como un fichaje de prestigio en tiempo difíciles, pero las graves limitaciones económicas le otorgaron un margen de acción muy estrecho. Obstáculo que en verano sorteó con seis contrataciones con solo 250.000 euros -Alfon lo cerró Orta-, pero no en invierno, cuando solo trajo a Maupay, inédito con García Plaza, pese a las numerosas carencias del equipo.

A su cuestionable trabajo en la remodelación de la plantilla, también con aciertos como Vlachodimos, se suman sus contadas apariciones públicas y varias declaraciones desafortunadas que han provocado que la afición suspenda su gestión hasta el momento.

Ahora habrá que ver si desea continuar o se deja tentar por sus nuevos pretendientes, y también la disposición del club de mantenerlo, ya dependiendo de lo que ocurra tanto en lo deportivo como en lo institucional.