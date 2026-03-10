El Sevilla blinda a Arouna Sangante con una cláusula superlativa

El central firmará hasta 2031 en Nervión cuando acabe su contrato en Le Havre y el Sevilla ha impuesto en la negociación un blindaje significativo que refleja su confianza en el crecimiento del tercer fichaje para la 26/27

Con tiempo por delante, Antonio Cordón ha acelerado la reconstrucción de la plantilla sevillista que inició condicionado por la inmediatez en el verano pasado y está sentando los cimientos de un Sevilla de presente y futuro.

Así, ya ha atado tres incorporaciones a bajo coste de futbolistas que podrían revalorizarse en Nervión y dejar futuras plusvalías en caja, lo que en su momento hizo despegar a los blanquirrojos de manera espectacular de la mano de Monchi.

Tercer fichaje para la 26/27, firma hasta 2031

Después de conocerse el precontrato firmado por Juan Iglesias por cuatro temporadas, que incluye cláusulas de penalización o venta anticipada, como el de Alfon, y el acuerdo con Independiente del Valle por Patrik Mercado, hoy ha trascendido que Antonio Cordón ha atado a Arouna Sangante, central de 23 años que termina su vinculación en junio con Le Havre y que llegará gratis en verano para potenciar la defensa.

El Sevilla lo sigue desde tiempo de Víctor Orta, y lo intentó en mercados anteriores, pero ha sido ahora cuando Cordón se ha adelantado a numerosos clubes para convencerle y que firme por los nervionenses por cinco campañas, hasta 2031, con la esperanza de que siga creciendo en el Ramón Sánchez-Pizjuán y pueda ofrecer el rendimiento y la rentabilidad, por ejemplo, de Löic Badé, con el que coincidió en el filial del Le Havre.

Cláusula de rescisión de altos vuelos

Lo cierto es que en Nervión se confía enormemente en sus facultades y proyección, y que pronto estará en la agenda de los grandes de Europa, razón por la que ha decidido blindarlo desde ya.

De este modo, se ha filtrado que el Sevilla ha incluido en la negociación una cláusula de rescisión elevada de cara a otorgarle una posición de poder de cara al futuro. No en vano, Radio Marca ha revelado que el club nervionense ha impuesto un precio de liberación de 50 millones de euros, para ahuyentar a los poderosos si el futbolista cumple con las expectativas y poder subir el listón a la hora de exigir en hipotéticas negociaciones futuras.

Lo cierto es que Sangante llega tras destacar en la Ligue 1 en las filas del Le Havre, donde es titular indiscutible y se ha labrado una carrera que ha provocado que su valor de mercado asciende a ocho millones de euros. Cifra que otorga más mérito y trascendencia al hecho de haber cerrado su llegada a coste cero, favorecido por la predisposición evidenciada por el defensa.