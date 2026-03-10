El mejor entrenador y once histórico del Sevilla según la IA

Preguntamos a ChatGPT, Grok y Gemini por la mejor alineación sevillista de la historia, dejando más de una sorpresa sus respuestas

El Sevilla FC no atraviesa actualmente su mejor momento, generando mucha añoranza de épocas pasadas en las que el club de Nervión fue uno de los grandes de Europa y LaLiga.

El 'Rey de la Europa League (antigua UEFA)' ha tenido muchos jugadores de gran calidad, algunos que le han ayudado a ganar títulos y otros que no han tenido esa suerte, pero han vivido momentos de gloria en Nervión.

Campeón de cinco Europa League y dos Copas de la UEFA, cinco Copas del Rey y una liga con tres Copas del Rey, es difícil elegir el mejor once de la historia del club, algo que es cuestión de gustos y muy subjetivo. Por eso, en ESTADIO Deportivo hemos querido preguntarle a la Inteligencia Artificial por esta cuestión.

Hemos preguntado a las tres IA más usadas actualmente, siendo muy pocos los jugadores que coinciden en los tres equipos resultantes. Uno de ellos es el portero, ya que todas tienen claro que el guardameta sevillista por excelencia es Andrés Palop, quien ganó los dos primeros trofeos europeos del club, así como dos Copas del Rey y una Supercopa de Europa.

Además de Palop, todas las IA meten en sus onces a Dani Alves, Kanouté y Banega. Dos de estos onces tienen una formación 4-3-3 y una 4-4-2.

El mejor once histórico del Sevilla para Grok

Según Grok, la IA desarrollada por xAI y propiedad de Elon Musk, la mejor alineación histórica del Sevilla FC es la siguiente:

Andrés Palop; Dani Alves, Javi Navarro, Diego Carlos, Adriano; Jesús Navas, Fernando, Banega, Reyes; Kanouté y Luis Fabiano.

Grok piensa que el mejor entrenador de la historia del Sevilla es Juande Ramos.

El mejor once histórico del Sevilla para Gemini

Para la Inteligencia Artificial de Google, el mejor once histórico del conjunto nervionense lo forman los siguientes jugadores:

Andrés Palop; Dani Alves, Javi Navarro, Marcelo Campanal, Antonio Puerta; Éver Banega, Francisco López Alfaro, Ivan Rakitić; Juan Arza, Frédéric Kanouté y Luis Fabiano.

Gemini considera que el mejor técnico que ha dirigido al Sevilla es un empate técnico entre Unai Emery y Juande Ramos

El mejor once histórico del Sevilla para ChatGPT

La IA de OpenAI, quizás la más popular, es la que ofrece un once sevillista más 'polémico', ya que coloca a varios futbolistas fuera de su posición natural. Su mejor equipo de la historia es el siguiente:

Andrés Palop; Dani Alves, Pablo Alfaro, Sergio Ramos, Antonio Puerta; Ivan Rakitić, Renato, Éver Banega; Jesús Navas, Frédéric Kanouté y Diego Maradona.

Para ChatGPT, el mejor entrenador de la historia en Nervión es Unai Emery.