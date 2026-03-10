Atlético de Madrid - Tottenham: Onces, horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de ida de octavos de final de la Champions League

El Atlético de Madrid recibe al Tottenham en la ida de octavos de final de Champions League que enfrenta a dos equipos con trayectorias muy diferentes esta temporada, mientras los rojiblancos llegan reforzados tras superar con solvencia su anterior eliminatoria, el conjunto inglés aterriza en el Metropolitano con muchas dudas pese a haber firmado una gran fase de liga en Europa

El partido reúne a dos equipos que viven momentos opuestos según la competición, el Atlético de Madrid llega con confianza tras superar al Brujas en la ronda anterior. Aunque la ida fue un empate muy abierto (3-3), el conjunto de Diego Simeone resolvió la eliminatoria con claridad en la vuelta con un 4-1, impulsado por una actuación destacada de Alexander Sørloth, decisivo en ataque.

Enfrente estará un Tottenham Hotspur que no tuvo que disputar los dieciseisavos gracias a su excelente fase de liga en la Champions, donde terminó en 4ª posición con 17 puntos. Sin embargo, la realidad doméstica del equipo londinense es muy distinta, en la Premier League atraviesa una situación complicada, situado en la 16ª posición y a solo un punto del descenso, además de acumular cinco derrotas consecutivas. Ese contraste entre su rendimiento europeo y su momento en Inglaterra añade incertidumbre a la eliminatoria.

El Atlético de Madrid con confianza tras unos dieciseisavos convincentes

El equipo del Cholo Simeone afronta el encuentro con buenas sensaciones después de su contundente clasificación ante el Brujas. El Atlético mostró una versión muy ofensiva en la vuelta, con eficacia en el área rival y una actuación brillante de Alexander Sørloth, que lideró el ataque rojiblanco con un "hat-trick". El Riyadh Air Metropolitano vuelve a ser un factor importante en las noches europeas del conjunto madrileño, que suele elevar su nivel competitivo cuando juega ante su afición, el objetivo será tomar ventaja en la eliminatoria antes de viajar a Londres.

El Tottenham brillante en Europa, pero envuelto en una grave crisis de juego en Inglaterra

El Tottenham ha sido una de las sorpresas positivas de la Champions en la fase de liga, donde sumó 17 puntos y logró terminar entre los mejores equipos del torneo, lo que le permitió evitar la ronda previa de dieciseisavos. Sin embargo, su situación en la Premier League es mucho más preocupante, el equipo londinense ocupa la 16ª posición y llega al duelo tras encadenar cinco derrotas consecutivas, una racha que ha encendido las alarmas. El conjunto inglés tratará de refugiarse en su buen rendimiento europeo para cambiar la dinámica.

Posibles onces del Atlético de Madrid - Tottenham en la ida de dieciseisavos de final de la Champions League

Atlético de Madrid: Oblak, Llorente, Hancko, Pubill, Ruggeri, Cardoso, Koke, Giuliano, Lookman, Sorloth y Julián Álvarez

Tottenham: Vicario, Pedro Porro, Cuti Romero, Van de Ven, Gray, Palinha, Gallagher, Xavi Simons, Mathys Tel, Solanke, Kolo Muani.

Atlético de Madrid - Tottenham: fecha y horario de la ida de octavos de final de la Champions League

El encuentro de ida de los octavos de final de la Champions League entre el Atlético y el Tottenham está programado para el miércoles 10 de marzo, a las 21:00 horas, en el Riyadh Air Metropolitano.

¿Dónde ver en directo en televisión el enfrentamiento de la ida de octavos de final de la Champions League?

El Atlético de Madrid - Tottenham será ofrecido a través de M+ Liga de Campeones 2 (M61 O117) y M+ Liga de Campeones 4 (M180 O119), canales que cuentan con los derechos de retransmisión del campeonato. Para acceder a la emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma correspondiente.

¿Cómo seguir online el Atlético de Madrid - Tottenham, encuentro de ida de los octavos de final de Champions?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Atlético de Madrid - Tottenham de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de su web, con un minuto a minuto detallado de todo lo que ocurra sobre el césped del Riyadh Air Metropolitano. Una vez finalice el encuentro, la cobertura continuará con la crónica del partido, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y el análisis de las acciones más destacadas y polémicas del duelo.