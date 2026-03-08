Pablo Barrios se reincorpora al Atlético de Madrid con la mira puesta en la Champions League

El centrocampista del Atlético de Madrid ya trabaja junto al resto del grupo y prepara e duelo de la Champions League ante el Tottenham

El Atlético de Madrid encara los octavos de final de la UEFA Champions League con Pablo Barrios en plantilla. El centrocampista rojiblanco, tras 30 días de lesión, ya está disponible para Simeone, tal y como adelantó el propio argentino, y estará, a priori, en los planes del 'Cholo' para medirse al Tottenham.

Pablo Barrios vuelve a entrenar con el Atlético de Madrid

Pablo Barrios se sumó al trabajo con el grupo, tal y como estaba previsto, en la sesión de este domingo, después de 30 días de baja por una lesión muscular, con lo que estará listo para el partido de ida de los octavos de final de la Champions League con el Tottenham de este martes en el estadio Metropolitano. El internacional español, esencial e indiscutible en el esquema de Diego Simeone, se lesionó en el duelo del pasado 5 de febrero contra el Betis, en los cuartos de final de la Copa del Rey, y desde entonces se ha perdido los últimos nueve partidos de su equipo.

Barrios fue baja en las victorias contra el Barcelona (4-0), la Real Sociedad (3-2), el Oviedo (0-1), el Brujas (4-1) y el Espanyol (4-2), en el empate de la ida con el Brujas (3-3) y en las derrotas con el conjunto azulgrana en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey (3-0) y en las sufridas en LaLiga contra el Betis (0-1) y el Rayo Vallecano (3-0). Ahora ya está restablecido de esa dolencia y disponible para volver a la competición en un tramo transcendental de la temporada, con la final de la Copa del Rey a la vista el próximo 18 de abril y con las últimas fases de la Champions League.

El Atlético de Madrid pierde a Mendoza

En la cara b de la moneda está la lesión de Mendoza. El centrocampista del Atlético de Madrid será baja en los próximos cuatro partidos, incluido la eliminatoria completa de la Champions League contra el Tottenham, por un esguince en el tobillo derecho de grado moderado sufrido en el encuentro de este sábado ante la Real Sociedad. Aparte del doble choque de los octavos de final de la máxima competición europea, el futbolista tampoco podrá jugar por ese motivo en LaLiga EA Sports frente al Getafe y el Real Madrid, antes del parón por los compromisos de las selecciones nacionales. Mendoza, fichado este invierno, fue sustituido al descanso, visiblemente dolorido sobre el césped, tras el golpe con el balón de por medio en el tiempo añadido del primer tiempo con Ander Barrenetxea, por lo que abandonó el terreno de juego apoyado en dos miembros de los servicios médicos, con un fuerte traumatismo en el tobillo.