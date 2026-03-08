Contratiempo para el Atlético de Madrid con Rodrigo Mendoza: lesión y tiempo de baja

El joven centrocampista fue sustituido en el descanso del partido contra la Real Sociedad por su compañero Marcos Llorente. Uno de los últimos fichajes del club rojiblanco en el pasado mercado invernal fue sometido a pruebas médicas para determinar el alcance de su lesión

El Atlético de Madrid no podrá contar durante varias semanas con Rodrigo Mendoza, uno de los fichajes que realizó en el pasado mercado invernal, después de que el joven centrocampista se lesionara en el partido de LaLiga contra la Real Sociedad. El murciano fue titular, pero tuvo que ser sustituido en el descanso de dicho encuentro por su compañero de equipo, Marcos Llorente, después de sentir dolor en uno de sus tobillos. En el club rojiblanco rápidamente sometieron a Rodrigo Mendoza a unas pruebas médicas que descartaron una dolencia mayor, pero que no impide que vaya a estar de baja.

Lesión y tiempo de baja de Rodrigo Mendoza, centrocampista del Atlético de Madrid

Rodrigo Mendoza fue la nota negativa del Atlético de Madrid en el partido contra la Real Sociedad ya que el centrocampista sufre un fuerte esguince de tobillo que le mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varias semanas, no pudiendo ayudar al equipo rojiblanco justo cuando comienza la parte clave de la temporada.

Por suerte, no se trata de una lesión importante ni grave para alivio y tranquilidad del Atlético de Madrid ya que los servicios médicos del club rojiblanco temían que la dolencia fuera mucho peor ya que rápidamente sometieron al futbolista a pruebas para saber el alcance. No ha pasado a mayores, pero el centrocampista ya sabe que no podrá jugar en los próximos partidos de LaLiga ni tampoco en la eliminatoria de UEFA Champions League contra el Tottenham.

Rodrigo Mendoza, a pesar de su juventud, 20 años, y de ser un recién llegado al Atlético de Madrid, está teniendo continuidad en el equipo entrenador por un Diego Pablo Simeone que le está dando mucho minutos en LaLiga, teniendo el centrocampista un rendimiento casi irrelevante tanto en UEFA Champions League como en la Copa del Rey en donde el técnico argentino confía en compañeros más expertos.

Con todo, sus primeros pasos están siendo positivos en el Atlético de Madrid a pesar de que se señalaba que su estilo de juego no terminaba de casar con Diego Pablo Simeone el cual lo está alineando y dándole minutos de calidad.

Rodrigo Mendoza, una de las grandes apuestas del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid ha hecho una fuerte apuesta por Rodrigo Mendoza por el cual desembolsó un total de 16 millones de euros para lograr su fichaje en el pasado mercado de invierno.

El club rojiblanco no dudó en pagarle al Elche CF esa cantidad de dinero para adelantarse a otros equipos grandes de Europa que también estaban muy interesados en fichar a Rodrigo Mendoza.