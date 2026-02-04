El Atlético de Madrid le ganó la partida a Nápoles y Lazio y se adelantó al Chelsea en el mercado de fichajes

El club rojiblanco no se ha quedado de brazos cruzados en este mercado de invierno ya que ha conseguido el fichaje de Rodrigo Mendoza por el cual ha hecho un esfuerzo bastante grande cuando el prometedor futbolista contaba con otras propuestas interesantes de clubes europeos muy importantes

Uno de los fichajes que más sorpresas ha causado ha sido el de Rodrigo Mendoza por el Atlético de Madrid. Un futbolista que, a priori, no entra en el perfil que más gusta a Diego Pablo Simeone, entrenador del equipo rojiblanco, pero por el cual el club madrileño ha hecho un gran esfuerzo. Básicamente porque ha desembolsado una cantidad de dinero importante y porque se ha adelantado a clubes importantes de Europa como el Nápoles, la Lazio o el mismo Chelsea.

No tuvo fácil el Atlético de Madrid el fichar a Rodrigo Mendoza en los últimos momentos del pasado mercado de invierno. El club rojiblanco tuvo que convencer al Elche CF, pero también superar a dos equipos importantes de Italia como el Nápoles y la Lazio que también intentaron hacerse con los servicios del centrocampista así lo informa ESPN.

Finalmente fue el Atlético de Madrid quien consiguió el fichaje de Rodrigo Mendoza por unos 16 millones de euros más unos tantos más sujetos a que se cumplan una serie de requisitos deportivos.

Un movimiento que el Atlético de Madrid hizo también para adelantarse al Chelsea, equipo de la Premier League, quien estaba preparando una ofensiva por Rodrigo Mendoza.

El plan del Chelsea con Rodrigo Mendoza estaba totalmente orientado para el próximo verano. El rendimiento del centrocampista en el Elche CF no estaba pasando desapercibido en el club de la Premier Leaque que iba a apostar fuerte por el español en la siguiente ventana de transferencias. Sabiendo eso, el Atlético de Madrid no dudó en cerrar el fichaje de un Rodrigo Mendoza que quedó convencido en la propuesta del club rojiblanco.

Rodrigo Mendoza tendrá que convencer a Simeone para tener minutos en el Atlético de Madrid

Uno de los grandes alicientes en lo que resta de temporada va a ser el papel y el rol que pueda tener Rodrigo Mendoza en el Atlético de Madrid. El centrocampista se caracteriza por su buen trato de balón y su carácter ofensivo, pero ahora tendrá que demostrar trabajo, disciplina y adaptación al sistema de juego de un Diego Pablo Simeone que suele preferir futbolistas de más recorrido y fuerza.

Rodrigo Mendoza, que esta temporada ha hecho 2 goles y 1 asistencia en los 20 partidos que ha disputado con el Elche CF, tendrá que ganarse minutos compitiendo con Pablo Barrios, Koke y Johnny Cardoso en la posición de centrocampista del Atlético de Madrid.