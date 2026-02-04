Cañizares da un consejo a Simeone: "Tiene ahora dos opciones... No le hagas pensar a la propiedad"

El exportero del Valencia y ahora comentarista deportivo ha aconsejado al argentino alinearse junto a Alemany porque le irá mejor y ayudará a que el Atleti sea un club "sostenible"

El mercado de fichajes invernal cerró sus puertas el pasado lunes y en el Atlético de Madrid se ha rumoreado y mucho sobre que la relación entre Mateu Alemany, director de fútbol del club rojiblanco, y su entrenador, Diego Pablo Simeone, no es la mejor que podían tener al no compartir los mismos criterios a la hora de abordar los objetivos en este mercado de enero. Como es lógico, los protagonistas lo niegan restándole importancia, como ha hecho hoy el propio técnico argentino.

"Es normal que en el mercado siempre haya distintos pensamientos y formas de ver y ustedes están para generar cualquier polémica que se pueda percibir. Pero nosotros estamos todos en una línea y buscamos lo mejor para el Atlético, no hay otra versión más importante que esta que estoy diciendo", ha aclarado el 'Cholo', que ha recibido además el apoyo de exjugadores como Mario Suárez, que ya dejó entrever que el argentino esperaba otro tipo de refuerzos. "Me parecen fichajes muy buenos de club pensados a medios plazo, pero creo que no se ha tenido muy en cuenta a Simeone", destacaba Mario Suárez, dejando claro que el argenitino buscaba "rendimiento inmediato para el jueves, que es una final, y para lo que queda de temporada".

Ahora ha sido Santiago Cañizares, exportero del Valencia y de la selección española, quien ha dado su opinión al respecto tras la llegada al Atlético de Madrid de Obed Vargas y Rodrigo Mendoza, dos refuerzos de futuro y no de presente como pedía el 'Cholo' y que sí cumple el fichaje de Ademola Lookman.

En su intervención en el programa 'La Pizarra de Quintana' de Radio Marca, el ahora comentarista deportivo defendió a Mateu Alemany y el mercado de fichajes realizado por el director de fútbol colchonero y de pasó avisó a Simeone de que su actitud puede pasarle factura.

"Eso se llama salud para los clubes. La salud para un club es tener un director deportivo altamente capacitado, que sea un buen ejecutivo, que mire por los intereses del club. Sin gestión, no puede haber un club sostenible", ha dicho Cañizares, recordando al técnico rojiblanco que tienes dos formas de tomarse estas cosas.

"Simeone tiene ahora dos opciones: la primera, confiar en que es muchísimo mejor tener a Mateu Alemany que a los que ha tenido anteriormente, porque le van a dar más rédito los fichajes. O no confiar y tratar de hacerle un pulso. Y creo que ese pulso, en este momento, para la propiedad, es innecesario. No les hagas pensar a la propiedad...", ha manifestado el madrileño.