Cinco bajas, un duro revés y Álvaro Fidalgo en la lista del Betis contra el Atlético de Madrid

Cucho Hernández no se ha recuperado a tiempo y, como los otros cuatro lesionados, se queda fuera de la primera convocatoria del flamante fichaje; vuelven Junior y Riquelme

Al terminar la rueda de prensa de Manuel Pellegrini, el Betis ofreció a través de sus medios oficiales la lista de 22 convocados para el choque de mañana contra el Atlético de Madrid, correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey.

Una convocatoria que presenta novedades importantes, ya que, aunque solo ha podido entrenar con el equipo durante el día de hoy, el técnico chileno ha decidido incluir al recién llegado Álvaro Fidalgo al considerar que ha llegado rodado para reforzar una posición muy mermada por las lesiones. De este modo, el organizador asturiano dispone de opciones de estrenarse como bético a lo largo del encuentro.

Rodrigo Riquelme y Junior se suman a la novedad de Álvaro Fidalgo

No es la única alta en la lista con respecto a la lista contra el Valencia, pues durante esta semana Pellegrini ha recuperado a dos de los lesionados, pues ya dispone de Rodrigo Riquelme y de Junior Firpo, una vez que han dejado atrás sus molestias.

También ha entrado en la convocatoria Antony a pesar "de una molestia que no le permite estar al cien por cien" y de no ejercitarse en la sesión de ayer, lo que es una magnífica noticia para Pellegrini.

Cinco bajas por lesión

En cambio, el preparador bético debe sobreponerse nuevamente a una ausencia de suma trascendencia, ya que vuelve a quedarse fuera Cucho Hernández al mantenerse al margen del grupo esta semana y no estar a un nivel óptimo para reaparecer. De hecho, el chileno apuntó que difícilmente se recuperará para el partido liguero del domingo también contra el Atlético de Madrid.

Obviamente, tampoco integran la convocatoria los otros lesionados de larga duración, casos de Bellerín, Isco, Amrabat y Lo Celso. El rosarino se mantendrá lejos de los terrenos de juego alrededor de dos meses una vez conocido ayer el parte médico. El centrocampista sufre una lesión miotendinosa proximal de grado moderado del recto anterior de su muslo derecho a consecuencia de una acción fortuita que sufrió en el encuentro ante el PAOK. El tiempo de recuperación en esta lesiones ronda las 6-8 semanas.

Esta es la lista completa de Pellegrini para el partido de mañana de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid: Álvaro Valles, Pau López, Adrián, Ángel Ortiz, Aitor Ruibal, Diego Llorente, Marc Bartra, Natan, Valentín Gómez, Ricardo Rodríguez, Junior Firpo, Sergi Altimira, Marc Roca, Nelson Deossa, Álvaro Fidalgo, Pablo Fornals, Antony, Pablo García, EZ Abde, Rodrigo Riquelme, Chimy Ávila y Cédric Bakambu.