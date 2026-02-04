Pellegrini confirma pésimas noticias con Cucho, revela la molestia de Antony y señala la baja obligada en la lista europea del Betis

El técnico bético prolonga la ausencia del colombiano más allá de la cita copera, ve listo a Fidalgo para debutar y defiende a Bakambu, a la par se refiere al dilema con la inscripción europea

Manuel Pellegrini atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al partido copero y aclaró dudas importantes, como el estado físico de Cucho Hernández, las posibilidades de Álvaro Fidalgo de debutar o la baja que tendrá que dar en lista de la Europa League para inscribir al nuevos fichajes.

En este sentido, el técnico bético ofreció malas noticias con el colombiano, pues no solo lo descartó para el partido copero, sino también para la cita liguera contra el Atlético de este fin de semana.

Pellegrini prolonga la ausencia de Cucho Hernández y ve listo a Fidalgo

"Cucho no ha entrenado hoy día y tampoco está en la lista de jugadores citados para mañana. En el caso contrario, Rodrigo y Junior hicieron entrenamiento normal y están los dos en la lista de citados", apuntó el preparador verdiblanco, que prolongó durante más tiempo la ausencia del colombiano: "Yo pienso que es difícil, es difícil que Cucho se recupere esta semana. Son solamente tres días de aquí al día domingo, así que no creo que esté en condiciones de poder actuar".

r. No pudo entrenar, así que hoy día ya se movió con el plantel. Él viene jugando normalmente, con pretemporada hecha, así que no tiene ningún problema para estar mañana en la lista de citados. Veremos si tiene algunos minutos o no, pero se ha integrado, como digo, sin ningún tipo de problema", reveló Pellegrini, al que se le cuestionó sobre lo que puede aportar el ovetense al equipo.

"Es un jugador hábil, que además juega en varias posiciones de mediocampista. Es más ofensivo, un jugador de buen toque de final, de llegar al área. Es un mediocentro creativo", afirmó Pellegrini, que para incluirlo en la lista europea ahora se ve obligado a dar una baja, asunto al que se refirió en la rueda de prensa. "Sí, es un tema que tenemos que pensarlo y decidirlo ahora, la verdad que todavía no tenemos urgencia de realizarlo hasta que se acabe la fecha. Ya veremos cuál es el jugador de acuerdo también a la recuperación de sus lesiones, los que tienen plazos más largos, cuál es el cambio que hacemos...".

Pellegrini reivindica a sus delanteros y defiende a Bakambu

Al respecto de los lesionados, reconoció que sabía hace tiempo el alcance de la lesión de Lo Celso y por eso se fichó a Fidalgo. "Lo de Lo Celso ya lo sabíamos claro, de ahí la importancia de traer a Álvaro, que se incorporara con nosotros. Salían rumores de delanteros, pero tenemos jugadores en esta posición; después los rendimientos van variando de acuerdo a la etapa del año", apuntó el chileno, que reveló que "Anthony está con esa molestia que quizás no le impide todavía dar el 100%" y se refirió a Bakambu tras negarse a salir.

"Cédric está bien, por supuesto no es cómodo estar nombrado como preferencia para salir. El fútbol tiene poca memoria, nos ayudó muchísimo a llegar a la final de la Conference. Le tocó a Chimy entrar en la Copa del Rey y clasificarnos en la ronda siguiente, ya le tocará a él su oportunidad".