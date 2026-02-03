Crece la inquietud en el Betis con Cucho Hernández entre dos buenas noticias

Aumenta la incertidumbre con el delantero colombiano de cara a la copera después del entrenamiento de hoy, en el que reaparecieron Junior y Riquelme

La plantilla del Betis ha proseguido en la mañana de hoy con la preparación del ilusionante y el determinante partido que afronta este jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid.

Una vez finalizado el mercado con la única llegada de Álvaro Fidalgo y sin el fichaje de un delantero, los focos se centran en la enfermería y en los futbolistas que pueda recuperar Manuel Pellegrini de cara a la visita a La Cartuja del Atlético de Madrid.

Así, la sesión de esta mañana en la Ciudad Deportiva Luis del Sol deparó buenas noticias, pero también aumentó la incertidumbre sobre la presencia de un futbolista clave en el choque del jueves.

Cucho Hernández permanece al margen

En este sentido, pese a la que la semana pasada ya reapareció sobre el terreno de juego para trabajar en solitario, Cucho Hernández ha sumado hoy un nuevo entrenamiento al margen de sus compañeros, lo que pone en duda que llegue a tiempo para la cita copera.

"Es díficl saber exactamente para cuándo va a estar. No es una lesión muy profunda. Está en periodo de recuperación. Ojalá esté la para la Copa y lo tengamos de vuelta", señaló recientemente el míster.

Pellegrini espera que mañana pueda unirse al resto del grupo, pues será la única forma de que tenga opciones reales de reforzar el ataque contra los colchoneros, pues, de lo contrario, tendrá que recurrir a Chimy Ávila o a Bakambu.

Tampoco apareció sobre el césped Antony, aunque sí que se ejercitó en el gimnasio y se entiende que su ausencia se debe a la dosificación de cargas.

Riquelme y Junior, altas

En el capítulo de buenas noticias, tanto Rodrigo Riquelme como Junior Firpo se entrenaron con el resto del grupo y ya se encuentran disponibles para el Pellegrini con el consecuente aumento del fondo de armario.

Sin embargo, Lo Celso, Isco, Amrabat y Bellerín continúan en el dique seco y, por ende, no pondrán entrar en la lista para el jueves.