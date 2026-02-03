El cotizado delantero que intentó fichar el Betis: Kévin Denkey

El club verdiblanco inició conversaciones por un objetivo de ventanas anteriores como una apuesta segura para el ataque, pero las pretensiones del Cincinatti cerraron esta puerta

Manu Fajardo estableció como una de las prioridades para el mercado recién cerrado el fichaje de un delantero contrastado para competir con Cucho Hernández y destinó muchos esfuerzos a esta tarea, pero la negativa de Bakambu a marcharse y el hecho de que tampoco se produjo otra salida cerraron la puerta a la llegada de un nuevo punta.

A la espera de que se consumara la condición de hacer hueco en el plantel, la dirección deportiva manejaba diversos nombres para el ataque, entre ellas la preferida en su momento e inviable de Fabio Silva, e incluso se adelantaron gestiones con diversos objetivos para estar preparados en el momento que saliera un atacante de la plantilla.

Denkey, un viejo objetivo por el que volvió a la carga

Ahora, una vez concluida esta ventana, ha trascendido uno de los futbolistas que tanteó Fajardo para potenciar la vanguardia, el cual no pilla por sorpresa porque llevaba tiempo en la agenda de los heliopolitanos.

Así, el conocido medio The Athletic afirma que el Betis realizó un acercamiento para reclutar a Kévin Denkey, delantero togolés que, actualmente, milita en la MLS estadounidense en las filas del Cincinatti.

Esta fuente asegura que el verdiblanco fue uno de los numerosos equipos que se interesaron por su traspaso y que hubo conversaciones entre los clubes, pero que no llegaron a progresar, sobre todo por las pretensiones del Cincinatti.

Un precio por encima de su valor de mercado

Denkey es un viejo conocido en la agenda del Betis, pues ya preguntaron por él en ventanas anteriores, cuando despuntaba en el Círculo de Brujas de la Jupiler League belga. Su espectacular rendimiento goleador, con 66 goles y 20 asistencias en 152 partidos, despertó sumo interés en el mercado internacional y comenzó una puja que terminó con su extraño traspaso al Cincinatti hace un año por 15 millones de euros. Ahora pide alrededor de 20 millones.

A día de hoy, Transfermarkt le adjudica un valor de mercado de 14 millones después de marcar 18 tantos en 35 encuentros con el equipo de Ohio, que prefería retenerle antes de hacer caja. Además, según el periodista Tom Bogert, el de Lomé no ha presionado para regresar a Europa, pues estaría satisfecho con la etapa que comenzó en el mercado invernal de 2025.

Kévin Denkey también fue una de las preferencias para Víctor Orta para potenciar la delantera sevillista en el verano de 2024, si bien, como le ocurrió al Betis, se le escapaba de precio.

Ahora, el togolés respondía perfectamente al perfil buscado por Fajardo, pero no se han dado las circunstancias para traerlo, guardando posiblemente su nombre en la agenda para más adelante, pues solo tiene 25 años y contrato hasta 2028.