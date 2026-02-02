El 'deadline day' en verdiblanco: ultima al central Robson; el Mallorca desiste, pero el Génova aprieta por Bakambu

Con varios delanteros en cartera, la comisión deportiva heliopolitana contempla otras fórmulas imaginativas si no sale el congoleño, pues no hay dorsales libres

El 'deadline day' invernal en el Real Betis será tan intenso como los de los últimos años, cuando se concretaron sobre la bocina operaciones como las de Ez Abde (comprado el 50% de su pase al FC Barcelona por 7,5 millones de dólares), el 'Cucho' Hernández (a cambio de 13 millones para el Columbus Crew), Pablo Fornals (validado al día siguiente tras un error del West Ham, que se embolsó ocho millones) o Ayoze Pérez (cedido por el Leicester).

En este 2026, se ha hecho oficial en la víspera la contratación de Álvaro Fidalgo, previsto para verano, pero adelantado como oportunidad (algo menos de dos millones para el América) y que será presentado este martes a las 18:00 horas en la sala lounge de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, pero se trabaja en el aterrizaje de un delantero, aunque, con el asturiano (que portará el '15' vacante), ya están todos los dorsales ocupados. El escenario ideal es la marcha seis meses antes de que expire su contrato de Cédric Bakambu, utilizando su '11' para otro artillero, si bien se miran fórmulas imaginativas como la de reclutar un sub 23 comunitario con ficha del filial.

A media tarde se reunían Ángel Haro y José Miguel López Catalán con Fidel Plaza, director de Organización y Finanzas del Real Betis, a buen seguro para estudiar la viabilidad de algunas de las operaciones que se mantienen en 'stand-by' a la espera de que se produzca una salida. Prefieren los ahora moradores de La Cartuja que no sea, al menos en esta ventana, Sergi Altimira, Natan de Souza ni Valentín Gómez, activos que sí se pondrán en el escaparate en junio ante la necesidad de cerrar el ejercicio con plusvalía.

El Mallorca sondea a Bakambu, pero se retira de la subasta; el Génova, más necesitado, aprieta

Desde Palma de Mallorca se apuntaba este lunes por la mañana la inclusión del cuadro balear en la subasta por Cédric Bakambu, que sigue reacio a marcharse por no convencerle del todo ninguna de las propuestas recibidas (también del Internacional de Porto Alegre brasileño y dos clubes de Arabia Saudí) y por su próxima paternidad. Según 'Última Hora', los bermellones han preguntado por el congoleño, aunque sus reticencias le han hecho centrarse en el angoleño del Cagliari Zito Luvumbo. Con el Real Oviedo haciendo cuentas de última hora con el ingreso extra de Josip Brekalo, el Génova ha vuelto a la carga, pues el Milan, que se ha quedado sin Jean-Phillipe Mateta, aprieta por su ariete Vítor Manuel Carvalho 'Vitinha'.

Movimientos para el rearme del Betis Deportivo en pos de la permanencia

Aparte de poder utilizar una de sus fichas vacantes para incorporar un delantero sub 23 de cierto nivel (y comunitario, por lo que no será el galés de ascendencia canadiense Gabriele Biancheri) que alterne con el primer equipo si se queda Cédric Bakambu y no hay una venta sorpresa, Miguel Calzado está aprovechando las últimas horas de mercado para hacer una 'limpia' en el Betis Deportivo y obrar su rearme para luchar por la permanencia en Primera RFEF.

Se marcharon ya los centrales Yoan Koré (se interrumpe su préstamo y recala en el Amiens) y Félix Garreta, así como el mediocentro Daouda Traoré (también 'cortado' para irse al Bari) el delantero Destiny Ilahude, al tiempo que se ultima la cesión con opción de compra del zaguero de Palmeiras Robson Fernandes (de 19 años) y se ha concretado el alta del delantero senegalés Farah Ndiaye, en principio para el juvenil A.